﻿Nach Großbrand im Leipziger Norden: Akku-Lager offenbar nicht genehmigt

Leipzig. Ein Vierteljahr nach dem Großbrand in einer Lagerhalle im Leipziger Norden stellt sich die Frage, ob dieser möglicherweise vermeidbar war. Bei dem Feuer Anfang April in der Straße Am Kellerberg in Plaußig-Portitz waren Hunderte gelagerte E-Scooter, Akkus, Solarpanels und Teile für E-Mobilität in Flammen aufgegangen. Die Polizei ging von einem Gesamtschaden in Millionenhöhe aus. Jetzt erfuhr die LVZ auf Anfrage von der Branddirektion: Für die Lagerung dieses brennbaren Materials gab es offenbar keine Genehmigung.

Kurz nach dem Brand hatte der Chef einer in Leipzig registrierten Firma den Verlust von mehr als 9000 E-Scootern und 500 Hoverboards beklagt. Die Fahrzeuge aus chinesischer Produktion seien deutschlandweit vertrieben worden. Vor zwei Jahren habe man sich in diesem Gewerbegebiet niedergelassen. Allerdings ist für solche Objekte bei einem Baugenehmigungsverfahren eine Stellungnahme der Branddirektion nötig, teilte die Stadt mit, ebenso wie ein Brandschutzkonzept.

Bei dem Großbrand entstand nach Angaben der Polizei ein Millionenschaden. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

„Wird ein Gelände oder Gebäude anders genutzt als genehmigt, können Gefahren vorhanden sein, von denen die Feuerwehr keine Kenntnis hat und deren Ausbreitung und Entstehung dann im Brandschutzkonzept nicht berücksichtigt wurden“, so die Branddirektion. „In den vorliegenden Unterlagen zum Objekt Am Kellerberg 11 in Leipzig wurde stets eine Lagerung von ausschließlich nicht brennbaren Baustoffen (A1, Baustoffhandel) angegeben. Eine Änderung des Lagerguts mit beispielsweise brennbaren Stoffen, wie im vorliegenden Fall Elektroakkus oder Ähnliches (B2 und B3 – normal und leicht entflammbar), wäre baugenehmigungspflichtig gewesen. Hierzu lagen dem Amt für Bodenordnung und Denkmalpflege jedoch keine Kenntnisse vor.“

Für die Leipziger Feuerwehr war es der größte Einsatz seit Jahren. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren mit 21 Fahrzeugen dabei, verletzt wurde niemand. Laut Branddirektion wurden über 50 Atemschutzgeräte, sogenannte Pressluftatmer, eingesetzt. „Alle im Gefährdungsbereich eingesetzten Einsatzkräfte haben entsprechend der Feuerwehrdienstvorschrift 500 Körperschutzform 1 getragen“, so die Behörde, „hierzu zählt umluftunabhängiger Atemschutz.“

Angrenzendes Gewässer nicht kontaminiert

Zumindest für die Umwelt habe der Großeinsatz keine dauerhaften Folgen gehabt. Der LVZ lagen Informationen vor, wonach kontaminiertes Löschwasser in den Dorfteich Plaußig abgeleitet worden sei. Wie die Branddirektion berichtete, gelangte tatsächlich Löschwasser in das Gewässer, obwohl während des Brandes eine Löschwasserrückhaltung installiert worden sei. Allerdings trat bei dem Feuer keine Batteriesäure aus, da die gelagerten Produkte Lithium-Akkus enthalten hätten. Chemische Analysen wiesen laut der Behörde „brandtypische Stoffe“ nach. „Als Sofortmaßnahme wurde am Zulauf des Regenwasserkanals in den Dorfteich das eingelaufene Löschwasser abgepumpt und fachgerecht entsorgt, um den Stoffeintrag zu reduzieren“, so die Branddirektion. „Weiterhin wurden die Ausläufe aus dem Dorfteich abgedichtet und eine Beeinträchtigung nachfolgender Gewässer verhindert.“

Mehrere Tage lang seien weitere Proben entnommen worden, bei denen auch Rückstände der brennenden Materialien wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, und Aluminium festgestellt worden seien. Ein Umweltschaden ist nach behördlichen Angaben daraus aber nicht abzuleiten. „Aufgrund der Größe des Dorfteiches sowie einer hohen Stabilität des Ökosystems führten die noch verbliebenen Stoffeinträge des Löschwassers zu keinen Gewässerschädigungen, etwa toten Fischen oder Wasservögeln“, so die Branddirektion. Folgen für die Anrainer seien ausgeblieben. Inzwischen würden wieder alle zulässigen Grenzwerte für Gewässer eingehalten.

