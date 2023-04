﻿Großbrand im Norden Leipzigs: E-Scooter-Firma vor Insolvenz – Details zur Festnahme

Nach dem verheerenden Brand einer Lagerhalle am Montagmorgen in Plaußig-Portitz suchen Experten in den Trümmern nun nach der Brandursache. Klar ist inzwischen, warum direkt vor der Halle am Montag ein 39-Jähriger festgenommen wurde.

Leipzig. Herabhängende Wellbleche, tiefschwarz umrandete Fensteröffnungen: Der Eingangsbereich der am Montag in Brand geratenen Lagerhalle im Leipziger Ortsteil Plaußig-Portitz bietet am Tag danach ein Bild der Zerstörung. Immerhin steht der Bürotrakt noch. Beim Blick dahinter verschlägt es aber die Sprache: Das Hallendach ist zum Großteil eingestürzt. Riesige Stahlträger liegen verformt am Boden. Regale, Ware – alles verbrannt und geschmolzen zu einer diffusen schwarze Masse. Dazwischen große Pfützen – Reste des Löschwassers.

Die Halle der in Leipzig registrierten Firma Xin Service GmbH war am Montagmorgen aus bislang noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Das Feuer konnte trotz eines Großaufgebotes der Feuerwehren nicht gelöscht werden. „Das Gebäude war nicht zu retten, wir haben es kontrolliert abbrennen lassen“, schildert Feuerwehrsprecher Torsten Kolbe. „Unsere Kräfte waren bis weit in die Nacht hinein im Einsatz. Aus Sorge, Glutnester könnten das Feuer wieder entfachen.“

Laut Kolbe war der Einsatz am Montag seit dem Deponiebrand in Seehausen 2019 der größte der vergangenen Jahre in Leipzig. Zeitweise waren mehr als 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren mit 21 Fahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde niemand.

9000 E-Scooter und 500 Hoverboards wurden zerstört

Die Untersuchungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei gestalten sich unterdessen schwierig, da Einsturzgefahr in der Stahlkonstruktion besteht. Bislang gebe es noch keine Erkenntnisse, wie das verheerende Feuer entstanden sein könnte, so eine Sprecherin. Die Ermittlungen werden deshalb vorerst wegen fahrlässiger Brandstiftung geführt.

Zum entstandenen Schaden gibt es ebenfalls noch keine konkreten Schätzungen. Von Summen in Millionenhöhe ist die Rede. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich etwa 9000 E-Scooter und 500 Hoverboards in der Lagerhalle befanden.

Haftbefehl wegen illegaler Einreise vollstreckt

Klar ist inzwischen zumindest, warum am Montag ein Mann in Plaußig-Portitz festgenommen worden. Laut Polizeiangaben sei der 39-Jährige von der anrückenden Feuerwehr „in unmittelbarer Nähe“ zum Brandort angetroffen und deshalb als möglicher Zeuge in Betracht gezogen worden. „Bei der Überprüfung seiner Personalien fiel den Kollegen dann auf, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig vorliegt“, so eine Behördensprecherin gegenüber der LVZ.

Konkret ging es bei dem Strafverfahren demnach um die illegale Einreise der Mannes. „Nach Zahlung einer Geldstrafe konnte er die Inhaftierung abwenden. Der 39-Jährige wurde anschließend der Ausländerbehörde übergeben.“ Mit dem Brand werde er bislang aber nicht in Verbindung gebracht. Allerdings seien Aussagen zu einer möglichen Beteiligung ohnehin nicht möglich, solange die Ermittlungen zur Brandursache noch nicht abgeschlossen seien, hieß es.

Xin Wang, Geschäftsführer der Xin Service GmbH bestätigt am Dienstag den Verlust von mehr als 9000 E-Scootern. „Der Brand bedeutet für uns den Totalverlust. Wir werden wohl Insolvenz anmelden müssen“, sagt der Unternehmer. Die Fahrzeuge chinesischer Hersteller mit Straßenzulassung habe man deutschlandweit vertrieben. Vor zwei Jahren habe die Firma aus Platzgründen die Leipziger Innenstadt verlassen und sei in das Gewerbegebiet jenseits der Autobahn 14 gezogen. Er selbst könne sich nicht erklären, wie das Feuer ausgebrochen ist. Man habe alles ordnungsgemäß gelagert, so Xin Wang gegenüber der LVZ.

Feuerwehr verhinderte Kontaminierung mit „Gully-Eiern“

Da Elektromaterial in Brand geraten war, hatten die Behörden bereits in den frühen Morgenstunden die Bevölkerung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten und Klimaanlagen ausschalten. Laut Feuerwehr waren in Leipzig und Umgebung an mehreren Stellen ABC-Einsatzfahrzeuge unterwegs, um Messungen vorzunehmen. Zwar sei eine starke Rauchentwicklung zu beobachten gewesen. Eine Gesundheitsgefährdung sei davon aber nicht ausgegangen.

Vorsorglich hätten die Kräfte der Feuerwehr auch die Kanalisationsöffnungen mit sogenannten Gully-Eiern verschlossen, so Kolbe. Damit sind aufblasbare Abdichtungen gemeint, um das Eindringen des vermutlich kontaminierten Löschwassers ins Abwassersystem zu vermeiden. Das Löschwasser selbst habe man wieder aufgefangen, sofern es nicht verdampft sei, so der Feuerwehrsprecher weiter.