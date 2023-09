﻿Erhöhte Schadstoffwerte nach Großbrand im Leipziger Westen

Anzeige

Letzter Hebammen-Jahrgang an Medizinischer Berufsfachschule beendet Ausbildung

Nach rund 200 Jahren Hebammen-Ausbildung in Leipzig wurde am 31. August 2023 der letzte Jahrgang an der zur Akademie für berufliche Qualifizierung am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) gehörenden Medizinischen Berufsfachschule verabschiedet.