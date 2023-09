﻿ Nach Großbrand im Leipziger Westen: Umweltamt gibt Entwarnung trotz erhöhter Schadstoffwerte

Leipzig. „Wir haben alles unter Kontrolle“, fasst René Ottlinger, Betriebsleiter der Abfallverwertung Leipzig GmbH (AVL), die Situation am Montagmorgen in einem Satz zusammen. Die etwas konkretere Fassung: Die Müllentsorgung laufe nach Plan. Weniger als 72 Stunden zuvor hatte auf dem Gelände der AVL in der Rückmarsdorfer Straße noch eine Lagerhalle im Vollbrand gestanden. Von dem Gebäude sind lediglich noch Trümmer übrig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn ich aus dem Fenster schaue, lässt sich nicht mehr erahnen, dass es hier am Wochenende gebrannt hat“, bestätigt Jürgen Naujok, der Geschäftsführer des Unternehmens Alba, dem übergeordneten Unternehmen der AVL. „Das sah am Sonnabend noch ganz anders aus.“ Dank des guten Zusammenwirkens aller habe es zum Wochenstart keinerlei Einschränkungen im Betrieb der Abfallentsorgung und auf der Anlage gegeben, ist Naujok des Lobes voll. Alle Mitarbeiter, darunter die sogenannten Sortierer, hätten ihren Dienst normal aufgenommen. „Meine Sorge war, dass, wenn das Sortieren stockt, auch die Annahme des Mülls beeinflusst werden könnte.“ Glücklicherweise sei das Feuer jedoch nicht auf weitere Gebäude übergesprungen, sei die Sortieranlage unversehrt geblieben.

Nach Großbrand: Neues Konzept zur Mülllagerung notwendig

AVL-Betriebsleiter René Ottlinger muss nach dem Brand ein neues Konzept zur Lagerung des Mülls erstellen. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Arbeit ist damit jedoch noch nicht getan: Als erstes müsse der verbrannte Müll ordnungsgerecht entsorgt werden, erläutert AVL-Betriebsleiter Ottlinger. Weiterhin müsse ein Konzept erarbeitet werden, wie neu eingehende Abfälle künftig gelagert werden. Eine Lösung wäre etwa, an der Input-Output-Logistik zu schrauben – zum Beispiel, indem das Material zügiger abtransportiert wird. „Das ist wie ein Puzzle, das sich zusammensetzt“, beschreibt Ottlinger die kommenden Schritte.

Entwarnung gibt es auch hinsichtlich der Schadstoffbelastung in der Luft. Messungen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zufolge gab es am Wochenende zu keinem Zeitpunkt eine Überschreitung von Grenzwerten oder Alarmschwellen.

Kurzfristig erhöhte Schadstoffbelastung in Leipzig

Allerdings sei im betroffenen Zeitraum sehr wohl eine Erhöhung der Luftschadstoffwerte an den Leipziger Messstationen verzeichnet worden. Die Ursache ließe sich jedoch nicht eindeutig dem Brand zuschreiben, so das Landesamt. Aufgrund der Windrichtung sei ohnehin erst am Samstagabend ein Ausschlagen der Werte erkennbar gewesen. „Dies war aber auch an anderen Luftmessstationen in Sachsen der Fall und ist möglicherweise auf erhöhten abendlichen Verkehr in Kombination mit Freizeitaktivitäten wie Grillen und einer schlechteren Durchmischung der Luft in der Nacht zurückzuführen“, lautet die Analyse der Behörde. So oder so: „Die gemessenen Konzentrationen liegen deutlich unter denen, die oftmals an Silvester und zur Walpurgisnacht erreicht werden“, so das Landesamt.

Schadstoffwerte in Sachsen nach dem Großbrand in Leipzig. © Quelle: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch räumt das Umweltamt ein: „Die Luftverschmutzung durch Brände, insbesondere in unmittelbarer Nähe, ist immer gesundheitsgefährdend.“ Die Feuerwehr hatte am Freitagabend denn auch eine Warnung an die Bevölkerung ausgesprochen, wonach Leipzigerinnen und Leipziger aufgefordert wurden, ihre Türen und Fenster zu verschließen. Die Entwarnung seitens der Feuerwehr gab es bereits am Samstagmorgen.

Lesen Sie auch

Brandursache noch unklar

Unterdessen hat ein Spezialist die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, liege dazu jedoch noch kein Ergebnis vor. Alba-Geschäftsführer Naujok vermutet weiterhin, dass sich ein Lithiumionen-Akku beim Pressen des Mülls entflammt und so das Feuer ausgelöst haben könnte. „Das wäre die naheliegendste Antwort, weil das inzwischen gehäuft passiert.“ Dabei reichten bereits kleine Elektrogeräte aus, die im Haushaltsmüll entsorgt würden. „Das ist ein Problem, das die gesamte Abfallwirtschaft betrifft.“ Natürlich würde versucht, technische Lösungen zu finden, um fälschlich entsorgte Akkus im Müll aufzuspüren. Aber dies gestalte sich derzeit schwierig. „Letztlich ist ein verantwortungsvolles Verhalten aller Verbraucher gefragt.“ Akkus gehörten nicht in den Haushaltsmüll.

LVZ