﻿Nach Haftentlassung: Sexualstraftäter soll erneut Kinder missbraucht haben

Leipzig. Knapp vier Jahre saß er hinter Gittern wegen sexuellen Missbrauchs und Kinderpornografie: Ein massiv vorbestrafter Sexualstraftäter soll sich trotz strikten Kontaktverbots erneut an mehreren Kindern – unter ihnen auch seine Tochter – vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft Leipzig geht davon aus, dass der 37-Jährige einen perfiden Trick nutzte, um an minderjährige Mädchen heranzukommen. Am Dienstag begann am Landgericht der Prozess gegen ihn wegen insgesamt 44 Taten.

Als Daniel P. am 27. Juni 2019 aus der Haft entlassen wurde, stand er umgehend unter Führungsaufsicht. Mit dieser Maßregel sollen Straffällige überwacht und von weiteren Taten abgehalten werden. Eine strikte Weisung für Daniel P.: Er durfte fortan keinerlei Kontakt mehr zu minderjährigen Mädchen aufnehmen. Doch schon ein paar Monate später, Anfang Dezember 2019, traf er sich laut Anklage mit seiner damals zehnjährigen Tochter Paula* – zunächst auf einem Adventsmarkt im Leipziger Umland. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft intensivierte er in den Tagen darauf via WhatsApp den Kontakt zu ihr.

Kinderpornografie als Anschauungsmaterial

Ab dem 23. Dezember soll sich Daniel P. dann gegenüber seiner Tochter mit einer zweiten Handynummer als eine zwölfjährige „Melanie“ ausgegeben haben. Paula solle ihrem vorbestraften Vater eine zweite Chance geben, so „Melanie“. Außerdem sollte die Zehnjährige dazu gebracht werden, nackt zu posieren und Fotos sowie Videos davon zu schicken. Als Anschauungsmaterial soll der Angeklagte alias „Melanie“ ihr kinderpornografische Aufnahmen geschickt haben, bis das Kind irgendwann nachgab und tat, was er der Anklage zufolge von ihr verlangte.

Detailliert listete Oberstaatsanwalt Christoph Kruczynski in der etwa einstündigen Anklageverlesung auf, wie der Angeklagte die Kinder in Chats immer wieder mit sexuellen Themen konfrontierte. Bedenken seiner Opfer, sie seien erst in der 5. Klasse und könnten sich gewisse Dinge erst vorstellen, wenn sie groß sind, soll der Angeklagte zerstreut haben. Sie seien dafür nicht zu jung. Wie bei seiner Tochter habe sich Daniel P. auch bei zwei weiteren Mädchen als „Melanie“ ausgegeben, so der Oberstaatsanwalt.

Aufnahmen tauchten in Pädophilen-Netzwerken auf

Er habe ihnen eine Freundschaft vorgespielt, um sie dazu zu bringen, Nacktbilder von sich zu machen und ihm zu senden. Auch diesen Kindern soll er pornografische Dateien gesendet haben, darunter von seiner Tochter, an denen sie sich orientieren sollten. Laut der erschütternden Tatvorwürfe bedrängte er ab Ende Dezember mehrere Wochen lang eine damals zehnjährige Annika*, ab Mitte Januar eine elfjährige Kiara*. Wie die Ermittler herausfanden, stand Daniel P. auch schon kurz davor, mit diesen Mädchen persönliche Treffen zu arrangieren. Dazu soll er sich in WhatsApp-Gruppen mit einer weiteren Telefonnummer als „Daniel“, ein 26-jähriger Cousin der erfundenen „Melanie“, ausgegeben haben.

Die kinderpornografischen Aufnahmen, zu denen der Angeklagte seine Opfer genötigt haben soll, tauchten dann in einschlägigen Pädophilen-Netzwerken auf. Die Anklage listet etliche Kontakte von Daniel P. zu teilweise rechtskräftig verurteilten Sexualstraftätern mit Chatnamen wie „Babylover“ auf, denen Daniel P. auch Bilder und Videos von seiner eigenen Tochter schickte. Wie Oberstaatsanwalt Kruczynski berichtete, habe der Angeklagte sich mit seinen Chatpartnern zudem über Möglichkeiten des sexuellen Missbrauchs von Kindern ausgetauscht.

Daniel P. schwieg am ersten Verhandlungstag zu den Tatvorwürfen. Im Prozess, für den die 3. Strafkammer noch fünf Termine bis Mitte Dezember geplant hat, geht es neben sexuellen Missbrauch und Kinderpornografie auch um massive Verstöße gegen Weisungen der Führungsaufsicht.

(*Namen der Opfer geändert)