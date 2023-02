Unbekannte bestehlen Frau im Leipziger Süden: Polizei sucht nach Zeugen

Die Leipziger Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die einen Überfall auf eine Frau am Sonntagmorgen in Leipzig beobachtet haben. Dem Opfer wurde die Handtasche entrissen.

© Quelle: Andreas Gora via www.imago-images.de

Nach dem Überfall auf eine Frau in der Leipziger Südvorstadt sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild)

Leipzig. In der Leipziger Südvorstadt ist am Sonntagmorgen eine Frau überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist die 39-Jährige kurz nach 7 Uhr auf der Alfred-Kästner-Straße unterwegs gewesen, als sich ihr zwei unbekannte Personen von hinten näherten.

Die Täter entrissen der Frau die Handtasche und stahlen daraus das Handy und die Geldbörse. Im Anschluss warfen sie die Tasche weg. Das Opfer nahm gemeinsam mit einem Passanten die Verfolgung der Täter auf. Sie entkamen jedoch.

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die die Tat oder den weiteren Verlauf beobachtet haben. Die Tatverdächtigen werden mit einem „südländischen Phänotypen“ beschrieben.

Personen, die Angaben zum Vorfall oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter 0341 966 4 6666 zu melden. Insbesondere wird der Mann gesucht, der dem Opfer bei der Verfolgung der Unbekannten geholfen hat.