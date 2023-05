﻿„Tag X“ nach Urteil gegen Lina E.: Polizei befürchtet massive Gewalttaten

Für den „Tag X“ nach dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. erwartet die Polizei massive Gewalttaten in Leipzig. Eine bereits angemeldete Protestdemo wird womöglich verboten.

Leipzig. „Massenmilitanz, Brandstiftung, klandestine Überfälle durch konspirative Kleingruppen“: Wenn auch nur ansatzweise eintritt, was Sicherheitsbehörden für den linksautonomen „Tag X“ am Wochenende in Leipzig prognostizieren, muss sich die Stadt auf eine äußerst angespannte Lage einstellen. Bevor am Mittwoch die Linksextremistin Lina E. (28) und ihre Unterstützer zu Haftstrafen verurteilt wurden, hatte die Stadt eine 26-seitige Allgemeinverfügung veröffentlicht. Darin sagt die Polizei ein übles Szenario voraus.