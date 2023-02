﻿Technische Störungen und einzelne Ausfälle: So starten die LVB nach dem Streiktag

Nachdem Verdi am Mittwoch zum Warnstreik der Leipziger Verkehrsbetriebe aufgerufen hatte, kehrt das Verkehrsunternehmen am Donnerstag zurück in den Normalbetrieb.

Leipzig. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) sind am Donnerstagmorgen wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Noch bis 5 Uhr standen die Busse und Bahnen innerhalb der Stadt still; die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik aufgerufen.

Die Auswirkungen sind am Vormittag für LVB-Kunden noch spürbar – es kommt zu Verspätungen und Ausfällen von einzelnen Straßenbahnfahrten. Außerdem gebe es derzeit technische Störungen bei der Auskunft zum Linienbetrieb, wodurch an einigen Haltestellen falsche Informationen angezeigt würden.https://twitter.com/LVB_direkt/status/1628623811301060608?cxt=HHwWgMC9lciuhJotAAAA

Technische Störungen bei Anzeigetafeln an Leipziger Haltestellen

„Natürlich zieht so ein ganztägiger Streik einige Dinge nach sich“, erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus am Donnerstagmorgen auf LVZ-Nachfrage. „Normalerweise stehen die Fahrzeuge so, dass sie am frühen Morgen an der richtigen Stelle starten können.“ Am Donnerstag habe erst um 5 Uhr damit begonnen werden können, die Fahrzeuge zu sortieren. Dadurch sei die ein oder anderen Fahrt verspätet angekommen oder ganz ausgefallen. „Trotz der schwierigen Ausgangslage sind wir gut in ein Normalangebot gestartet.“

Am Donnerstag werden an manchen Haltestellen in Leipzig falsche Informationen zum Fahrbetrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe angezeigt. © Quelle: Leipziger Verkehrsbetriebe

Für Irritationen dürften im Laufe des Tages auch falsche Informationen auf den Anzeigetafeln einiger Haltestellen im Stadtgebiet sowie in den Navigations-Apps sorgen. An manchen Haltestellen werde gar nichts angezeigt.

„Entgegen der Auskunft ist der Linienbetrieb störungsfrei“, versicherte das Verkehrsunternehmen jedoch über Twitter. Laut LVB-Sprecher Backhaus liege eine bisher ungeklärte technische Störung vor; IT-Mitarbeitende versuchten derzeit, die Ursache herauszufinden.

Ob es weitere Streiks geben werde, sei derzeit noch unklar. „Wir blicken gespannt nach Potsdam“, so Backhaus. Die Gewerkschaft Verdi verhandelt dort auch am Donnerstag weiterhin mit dem kommunalen Arbeitgeberverband sowie dem Bundesinnenministerium um mehr Lohn für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. „Alles ist weiterhin möglich“, sagt der LVB-Sprecher.