﻿LVB-Verkehr rollt nach 26-Stunden-Streik wieder – volle S-Bahnen

Etwa 2000 Mitglieder der Gewerkschaft Verdi haben sich am 17. Februar an dem ganztägigen Warnstreik in Leipzig beteiligt. Die Straßenbahnen der LVB blieben in den Depots.

Leipzig. Nach dem 26-stündigen Warnstreik bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) ist am Samstag der Betrieb wieder angelaufen. Seit dem Morgen seien Straßenbahnen und Busse wieder wie gewohnt unterwegs, teilte Katja Gläß, Sprecherin der L-Gruppe, auf LVZ-Anfrage mit. „Alles läuft wieder nach Plan. Es gibt keine streikbedingten Ausfälle mehr“, so Gläß.

Zwischen Freitag, 3 Uhr, und Samstag, 5 Uhr, hatte die Gewerkschaft Verdi die 2500 LVB-Mitarbeiter zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. In dieser Zeit sei in Leipzig kein einziger Bus und keine Straßenbahn gefahren, erklärte Gläß. Alle Fahrzeuge blieben in den Depots. Auch die Nightliner-Verbindungen in der Nacht zu Samstag fielen komplett aus. Wie viele Beschäftigte sich an dem Streik beteiligen, konnte die Sprecherin nicht sagen. Es habe aber eine hohe Streikbereitschaft gegeben, hieß es. Betroffen waren auch die LVB-Servicecenter. Sie blieben am Freitag ebenfalls geschlossen.

Leere Gleise der Straßenbahn am Freitag in der Karl-Liebknecht-Straße. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Die meisten Fahrgäste seien auf den Streik gut vorbereitet gewesen und auf alternative Verkehrsmittel umgestiegen, so Gläß. Größere Menschentrauben an Haltestellen habe es nicht gegeben. An den digitalen Anzeigetafeln wurde ganztägig mit einer Laufschrift auf den Streik und die Ausfälle im Linienverkehr hingewiesen.

Gedränge in S-Bahnen – Ausfälle durch Krankheit

Mehr Gedränge als üblich gab es dadurch am Freitag in den Zügen des mitteldeutschen S-Bahn-Netzes. Fahrgäste berichteten am Abend von übervollen Zügen. Da die S-Bahnen das einzige funktionierende Nahverkehrsmittel im Umkreis waren, seien zahlreiche Fahrgäste umgestiegen, um ans Ziel zu gelangen, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Freitag. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen seien derzeit nicht alle Züge im Einsatz, was für eine noch höhere Auslastung sorgte.

Mit den Warnstreiks erhöhte die Gewerkschaft Verdi den Druck in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bislang zurückgewiesen.

Linken-Chefin Wissler bei Kundgebung in Leipzig

Auch die Leipziger Stadtverwaltung, Kitas und Horte sowie unter anderem die Stadtreinigung wurden am Freitag bestreikt. Viele Einrichtungen blieben deshalb geschlossen, Mülltonnen wurden nicht geleert. Laut Verdi beteiligten sich insgesamt etwa 2000 Beschäftigte an dem Streik. Bei einer Kundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz solidarisierte sich auch die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler mit den Streikenden. Sie sprach zu den Demo-Teilnehmern und setzte sich für deren Forderungen ein. Anschließend zogen die Streikteilnehmer um das Neue Rathaus.

Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Linkspartei, sprach am Freitag bei der Verdi-Kundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Am Flughafen Leipzig/Halle hatte bereits am Donnerstag ein Warnstreik begonnen, der bis Freitag, 6 Uhr, andauerte. An sieben weiteren deutschen Großflughäfen wurde am Freitag ganztägig gestreikt, unter anderem in Frankfurt/Main, München und Hamburg. Auch am Samstag mussten sich Passagiere deshalb noch auf Verzögerungen und einzelne Flugstreichungen einstellen. Es werde noch eine Weile dauern, bis sich die Lage normalisiert habe, sagte eine Sprecherin des Betreibers Fraport in Frankfurt. Es gebe nach dem Streik vom Freitag einen Rückstau, der abgearbeitet werden müsse.

Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) sind dagegen keine Folgen des Warnstreiks mehr zu spüren. Am BER selbst hatte es keine Arbeitsniederlegung gegeben. 28 Flüge nach Frankfurt, München und Stuttgart mussten jedoch gestrichen werden und 28 ankommende Flüge aus diesen drei Städten fielen aus. (mit dpa)