Türsteher an Leipziger Diskothek mit Stichen verletzt – Polizei fahndet nach Tätern

Vor dem „Elsterartig“ am Leipziger Innenstadtring ist es laut Polizei am Sonntagmorgen zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Zwei der Sicherheitsmitarbeiter mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Blick auf die Discothek "Elsterartig" am Sonntagnachmittag (2.4.2023). Am Morgen wurden dort zwei Türsteher mit Stichen zum Teil schwer verletzt.

Leipzig. Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Leipziger Innenstadt sind zwei Türsteher zum Teil schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, wurden die beiden Männer mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 3.45 Uhr vor dem „Elsterartig“ am Dittrichring. „Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine Gruppe von etwa acht Personen mit den beiden Security-Mitarbeitern der Diskothek in Streit geraten. Dabei wurden die beiden Männer mit Stichen verletzt“, so der Behördensprecher weiter.

Angreifer konnten flüchten – ähnlicher Vorfall im März 2008

Die Angreifer konnten anschließend flüchten. Die beiden Opfer im Alter von 46 und 25 Jahren seien in ein Krankenhaus gebracht worden, wobei die Verletzungen des älteren Mannes schwer gewesen seien, hieß es. Zu den Tätern fehle bislang noch jede Spur. Am Sonntag waren Experten der Leipziger Kriminalpolizei am Tatort und sicherten Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Der Fall erinnert an eine ähnliche Auseinandersetzung im März 2008 im Rahmen des sogenannten „Disco-Kriegs“ in der Messestadt. Damals wurde ein Türsteher des Nachtclubs „Schauhaus“, der ebenfalls am Dittrichring nur wenige Meter entfernt vom heutigen „Elsterartig“ betrieben wurde, auch durch Messerstiche schwer verletzt. Die Täter wurden acht Jahre später zu Geldbußen verurteilt. Damals waren Streitigkeiten zwischen mehreren Securityfirmen Hintergrund der gewalttätigen Angriffe auf mehrere Discos und Nachtclubs in Leipzig.