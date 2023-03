﻿Nach Polizeischüssen in Connewitz: Verfahren gegen Verdächtigen wird „beschleunigt behandelt“

Leipzig. Nach den Schüssen von Polizeibeamten auf einen Autofahrer in Connewitz ist der schwer verletzte Mann (38) mittlerweile vom Krankenhaus in die Untersuchungshaft verlegt worden. Wie Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz auf LVZ-Anfrage mitteilte, werde das gegen ihn geführte Verfahren mit der in Haftsachen gebotenen besonderen Beschleunigung bearbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Ende der Ermittlungen wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sei derzeit aber nicht abzusehen.

Der aus dem Leipziger Umland stammende 38-Jährige soll sich am 9. Januar gegen 17.30 Uhr eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und mehrere Streifenwagen beschädigt haben. Nach Angaben der Behörde missachtete der Mann mehrere Anhaltsignale einer Streife und entzog sich einer polizeilichen Kontrolle. An der Auffahrt zur Bundesstraße 2 im Bereich der Koburger Straße konnten Beamte den flüchtigen Autofahrer, der in einem silberfarbenen Mercedes C-Klasse unterwegs war, mit mehreren Fahrzeugen stoppen.

Hintergründe zu Tatfahrzeug weiter unklar

Die Lage war damit längst nicht unter Kontrolle. Weil der Mann sämtliche Anweisungen ignoriert habe und nach dem Aussteigen mit einer Hiebwaffe – nach LVZ-Informationen eine Machete – drohend auf die Beamten zugegangen sei, hätten diese mehrfach auf ihn geschossen. Dem Vernehmen nach wurde er vor allem in die Beine, aber auch in den Oberkörper getroffen. Der Schwerverletzte wurde am Einsatzort notversorgt und kam dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ursprünglich war gegen ihn sogar wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt worden. Der Tatverdächtige ist nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei vielfach unter anderem wegen Eigentumsdelikten, Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz und Straßenverkehrsdelikten vorbestraft, steht zudem wegen verschiedener Delikte unter laufender Bewährung. Eine Fahrerlaubnis hat er nicht. Er ist laut Polizei auch nicht der Halter des Mercedes, an dessen Kotflügel ein „Eisernes Kreuz“ zu sehen war und dessen Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten.

Zu den Hintergründen hinsichtlich des Autos hielt sich der Oberstaatsanwalt bedeckt. Die Ermittlungen dauerten an, daher könne man keine Auskünfte zu Einzelheiten erteilen. Gleiches gelte für die Ermittlungen zum Schusswaffeneinsatz durch die Polizeibeamten. „Auch das wird mit Vorrang bearbeitet“, so Schulz.