﻿Nach Schließung: Insolvenzverfahren für Leipziger Fitnessstudio eröffnet

Leipzig. Das Leipziger Fitnessstudio, das vor zwei Wochen zur Verwunderung vieler Kunden plötzlich seinen Betrieb eingestellt hatte, durchläuft nun ein Insolvenzverfahren. Wie aus dem Register der veröffentlichten Insolvenzbekanntmachungen hervorgeht, hat das Leipziger Amtsgericht zum 20. Februar die vorläufige Insolvenzverwaltung der „iPT Fitness Lounge Leipzig GmbH“ angeordnet. Damit soll die künftige Insolvenzmasse gesichert werden – der Schuldner kann demnach nur noch mit Zustimmung des nun bestellten Insolvenzverwalters über sein Vermögen verfügen.

Vor über zwei Wochen hat das Fitnessstudio, das bis dahin unter dem Namen „Lucky Fitness“ firmierte, überraschend geschlossen. Mehre Kunden hatten sich in der Folge an die LVZ gewandt und berichtet, im Studio niemanden erreichen zu können. Der Betreiber, ein Unternehmer aus Leipzig, antwortete bisher nicht auf Anfragen der LVZ. Auch der nun bestellte Insolvenzverwalter reagierte nicht auf Fragen zum Verfahren.

Stromkosten sollen Fitnessstudio in die Knie gezwungen haben

Dass das Fitnessunternehmen in Schieflage geraten ist, hatte sich bereits abgezeichnet: Nachdem der Betreiber zunächst „Personalgründe“ für die Schließung angegeben hatte, wandte er sich nach einigen Tagen in einer E-Mail an die Mitglieder: „Wir bedauern es sehr, euch mitteilen zu müssen, dass unser Fitnessstudio schließen musste“, heißt es in der Nachricht. Dies sei nicht geplant gewesen, vor allem die enorm gestiegenen Stromkosten könne man aber „nicht mehr stemmen“. Lastschriften würden in Zukunft „selbstverständlich“ nicht mehr eingezogen, teilt das Unternehmen mit.

Das namensgebende Unternehmen „Lucky Fitness“ hatte sich zu der Zeit schon vom Studio in Leipzig-Kleinzschocher distanziert: Das geschlossene Fitnessstudio sei „kein Bestandteil unseres Netzwerkes mehr“, sagte der Geschäftsführer. Den Namen „Lucky Fitness“ habe die Einrichtung nicht mehr verwenden dürfen.