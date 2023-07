﻿Nach „Tag X“ in Leipzig: Jugendamt und Polizei wollen bei Demos besser kooperieren

Leipzig. Großer Andrang im Jugendhilfeausschuss: Dort sind am Montag erneut die Geschehnisse rund um den „Tag X“ am 3. Juni 2023 in Leipzig – dem Sonnabend nach dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. – ausgewertet worden. Zur Erinnerung: Die eigentliche Kundgebung war von der Stadt verboten, eine für Versammlungsfreiheit hingegen erlaubt worden. Dabei hatten sich unter die etwa 2000 Menschen, die für Versammlungsfreiheit demonstrieren wollten, mehrere schwarz Vermummte gemischt. Es gab Angriffe gegen die Polizei mit Steinen, Böllern und einem Molotowcocktail. Beamte rückten gegen Gewaltbereite vor, trieben sie Richtung Alexis-Schumann-Platz, den die Polizei umstellte. Dabei gerieten auch Unbeteiligte zwischen die Fronten – darunter 102 Jugendliche bis 18 Jahre sowie zwei Kinder im Alter von 13 Jahren. Ein Fall für den Ausschuss, der den Verdacht einer „institutionellen Kindeswohlgefährdung“ zumindest hinterfragen wollte. Eltern haben auch Anzeige erstattet, hieß es.

Polizeipräsident: Wir haben niemanden willkürlich umschlossen

Von den 102 Jugendlichen waren übrigens nur 45 aus Leipzig, die restlichen aus Sachsen und anderen Bundesländern. Nach den Steinwürfen auf Beamte forderte die Polizei Unbeteiligte und Schaulustige auf, sich vom Platz zu entfernen. „Wer nach drei Ansprachen aus dieser Versammlung weg wollte, der konnte dies tun“, betonte Leipzigs Polizeipräsident René Demmler, der dem Ausschuss sehr detailliert Rede und Antwort stand und erläuterte, wie es zu diesem Kessel kam, den er Umschließung nannte. Die Polizei musste Identitäten feststellen, hatte zunächst keinen Überblick, um wie viele Menschen es sich eigentlich handelte. Doch warum wurden die Minderjährigen nicht herausgeholt? „Jedes polizeiliche Handeln in der Umschließung hätte sofort zur Eskalation geführt“, erklärte Demmler. Dort habe es sehr viele „nicht kooperationsbereite Menschen“ gegeben. „Wir haben niemanden willkürlich umschlossen. Das ist dokumentiert.“

Strategie nötig, um Vertrauen wiederherzustellen

Minderjährige hätten sich sofort melden können, wären priorisiert erfasst worden. Eltern kritisieren indes, dass es keine Möglichkeit gab, ihre Sprösslinge aus dem Kessel herauszuholen. Eine Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe, wie angemahnt, sei aber für eine „reine Identitätsfeststellung“, die wegen des Verdachtes einer Straftat angeordnet wurde, nicht notwendig. „Es liegt uns fern, Jugendliche länger festzuhalten als zwingend erforderlich“, so der Polizeipräsident, der freilich auch selbstkritische Töne anschlug, wie die Kommunikation künftig verbessert werden kann. Auch über eine Ansprache via Social Media oder Push-Mitteilungen aufs Handy.

Juliane Nagel (Die Linke) sprach von „Panik-Situationen“. Sie plädierte für einen sensibleren Umgang der Polizei mit Kindern und Jugendlichen. „Wenn sie einem massiven Polizeiangebot gegenüberstehen, wissen Heranwachsende nicht, wie sie sich entfernen sollen“, so Thomas Theuring (Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege). Es brauche eine Strategie, das Vertrauen in die Polizei wiederherzustellen.

Amt bietet Expertise des Jugendnotdienstes an

„Es ist schwer zu übersehen, dass die Demo-Teilnehmer immer jünger werden“, sagte Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne). Jugendamt und Polizei wollen künftig im Sinne des Jugendschutzes besser kooperieren. Dabei könne die Jugendbehörde nicht bei jeder Demo anwesend sein, wolle aber über einen Ansprechpartner präsent sein, um bei schwierigen Situationen schnell zu helfen. „Unser Ziel ist es, ansprechbar zu sein und die Expertise unseres Jugendnotdienstes anzubieten.“

Für Tom Pannwitt vom Stadtjugendring Leipzig geht es nicht nur um den Jugendschutz. Vielmehr müsse gewährleistet werden, dass Kinder und Jugendliche zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Persönlichkeiten heranwachsen können. „Das Demogeschehen unter Jugendlichen wird in Leipzig bei der krisenhaften Entwicklung unserer Gesellschaft zunehmen.“ Darauf müsse man vorbereitet sein. Das Jugendamt will nun ein Konzept vorlegen, wie so eine Kooperation mit der Polizei aussehen könnte. „Ich gehe davon aus, dass Fehler bei der Polizei intern aufgearbeitet werden“, sagt Michael Schmidt (Grüne), der Vizechef des Ausschusses.

