Nach „Tag X“: Polizei schaltet Hinweisportal frei und bittet um Material

Leipzig. Die Polizeidirektion Leipzig hat im Nachgang zu den Protesten am „Tag X“ in Leipzig ein Hinweisportal freigeschaltet. Das teilte die Polizeidirektion gemeinsam mit der Leipziger Staatsanwaltschaft mit. Am 3. Juni, einige Tage nach der Urteilsverkündung im Prozess gegen Lina E. kam es in Leipzig zu Ausschreitungen.

Laut Polizei wurden dabei eine Vielzahl von Straftaten begangen, einschließlich Gewaltstraftaten gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Im Zusammenhang mit einem besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs am 3. Juni 2023 ab 18 Uhr im Bereich des Alexis-Schumann-Platzes und des Heinrich-Schütz-Platzes in Leipzig wurden die Identitäten von mehr als 1000 Personen erhoben. Dafür richtete die Polizei einen Sperrkreis ein, der die gesamte Nacht über bestehen blieb. Die letzten Personen konnten in den frühen Morgenstunden den Kessel verlassen.

Online-Portal eingerichtet: Polizei bittet nach „Tag X“ um Fotos

Nun hat die Polizei zur Aufklärung des Geschehens eine Ermittlungsgruppe gegründet, wie sie mitteilte. Dafür bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe: Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, vorhandenes Videomaterial, gefertigte Fotos und sonstige Hinweise über dieses Hinweisportal der Polizei Sachsen zu übermitteln.

Bürgerinnen und Bürger, die persönlich Hinweise geben möchten, können sich bei der Polizeiinspektion, Dimitroffstraße 1 in Leipzig, oder unter 0341/966 4 6666 melden.

