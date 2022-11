﻿Amazon-Mitarbeiter tragen Sarg durch Leipzig: Bessere Arbeitsbedingungen gefordert

Für bessere Arbeitsbedingungen bei Amazon haben am Freitag Mitarbeiter des Onlinehändlers Amazon in Leipzig demonstriert. Ziel ist die Verdi-Zentrale in der Karl-Liebknecht-Straße.

Leipzig. Am Freitagvormittag haben Mitarbeiter von Amazon und Vertreter der Gewerkschaft Verdi unter dem Motto "make amazon pay" ("lasst Amazon bezahlen") für bessere Arbeitsbedingungen bei dem Versandhändler demonstriert. Dabei kam es zu kleineren Einschränkungen im Innenstadtverkehr. Anlass der Aktion war auch ein Todesfall im Versandlager in Leipzig, der kürzlich nach Recherchen der LVZ und des Recherchenetzwerks Correctiv bekannt geworden war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Amazon-Mitarbeiter demonstrieren in Leipzig: „Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen“

„Es ist wichtig, was mit euch dort passiert“, sagte Ronny Streich von ver.di. „Amazon muss sich in die Ecke gedrängt fühlen und dazu gehört natürlich auch die Öffentlichkeit.“ Dem Protest am Freitagvormittag hatten sich auch Ingo und Sebastian, beide 42 Jahre, angeschlossen. „Wir wollen endlich besseren Lohn für das, was wir leisten und bessere Arbeitsbedingungen. Da hat sich seit Jahren einfach nichts getan“, sagt Ingo energisch. Sein Kollege Sebastian fügt an: “Auch gibt es für uns bisher keinen Inflationsausgleich, trotz der steigenden Kosten überall. Das geht so einfach nicht weiter.“

Mit einem Sarg wurde dem im Amazon-Versandlager in Leipzig verstorbenen Mitarbeiter gedacht. © Quelle: Bastian Raabe

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Demonstration startete in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes am Willy-Brandt Platz und zog anschließend durch das Zentrum bis zur Verdi-Zentrale in der Karl-Liebknecht-Straße 30. An dem Protestzug beteiligten sich knapp 200 Menschen.