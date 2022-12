﻿Nach Unfall mit drei Toten in Leipzig: Haftstrafe für Raser aus Prager Straße

Im Frühjahr 2021 raste der 51-jährige Marko H. in der Prager Straße in Leipzig in eine Gruppe Fußgänger, drei Menschen starben. Am Mittwoch wurde er am Amtsgericht verurteilt.

Leipzig. Urteil nach dem verheerenden Verkehrsunfall mit drei Toten im Frühjahr vorigen Jahres in Leipzig: Der Autofahrer, der am 16. März 2021 in der Prager Straße vier Fußgänger erfasste, ist am Mittwoch am Amtsgericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden.

Dem Arbeitslosen Marko H. (51) wurde verbotenes Kraftfahrfahrzeugrennen, vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Tötung in drei Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt. Wie im Prozess bekannt wurde, soll Marko H. seinen Smart Roadster mit Chiptuning aufgemotzt und damit auch dessen Höchstgeschwindigkeit um etwa 20 Prozent gesteigert haben.

Die Unfallstelle in der Pragerstraße. © Quelle: Andre Kempner

„Mildes Urteil wäre nicht nachvollziehbar“

Richterin Ute Pisecky sah es als erwiesen an, dass Marko H. an jenem Tag sein getuntes Auto, dessen Zulassung erloschen war, testen wollte. Er habe seinen Smart daher zunächst ohne Grund abgebremst, dann massiv beschleunigt. Das Gericht hielt es für sehr unwahrscheinlich, dass der Unfall durch ein gesundheitliches Problem des Angeklagten wie beispielsweise einen epileptischen Anfall ausgelöst wurde. Verteidiger Tino Rasser hatte dies ebenfalls eingeräumt. Da es aber auch nicht ganz ausgeschlossen werden könne, gelte aus seiner Sicht der Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten. Rasser plädierte daher auf Freispruch. Diese Zweifel waren aus Sicht des Gerichts jedoch nicht erheblich. Es sei "eine empfindliche Strafe notwendig", so Pisecky. "Ein mildes Urteil wäre nicht nachvollziehbar."

Staatsanwältin Lena Bilstein forderte dreieinhalb Jahre Haft. Die Anwälte der Hinterbliebenen sprachen sich ebenfalls für eine Freiheitsstrafe aus. Es ist für mich noch immer unerklärlich", sagte Marko H. kurz vor der Urteilsverkündung. "Ich kann mich an kein Rasen erinnern." Zum Prozessauftakt Mitte November hatte er noch geschwiegen.

Gegen Betonmast und Ampel geprallt

Laut Anklage raste Marko H. an jenem Tag gegen 10.10 Uhr mit seinem Smart Roadster über die Prager Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Franzosenallee soll er die an der roten Ampel wartenden Fahrzeuge überholt und auf der Rechtsabbiegerspur, für die Grün geschaltet war, geradeaus weiter gefahren sein. Bei Tempo 96 krachte er nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft gegen einen Betonmast und einen Ampelmast, erfasste dann vier Fußgänger, die bei Grün gerade die Fahrbahn an der Haltestelle Franzosenallee überqueren wollten. Ein 80-jähriger Mann und eine 85-jährige Frau starben an der Unfallstelle, eine Rentnerin (72) erlag ihren Verletzungen später im Krankenhaus. Eine vierte Fußgängerin (78) musste intensivmedizinisch behandelt werden. Sie leidet noch immer an den Folgen.

