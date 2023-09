Nach Unwetter in Tirol: Leipziger Alpenverein bangt um seine Sulzenauhütte

Leipzig/Innsbruck. Bangen um Leipzigs höchstgelegenes Basislager: Die Leipziger Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) blickt seit Tagen mit großen Sorgen auf die von ihr betriebene Sulzenauhütte in den österreichischen Alpen. Nach schweren Regenfällen, die am Sonntag und Montag im Bundesland Tirol niedergingen, ist die gefragte Wander- und Übernachtungsherberge unterhalb des Stubaier Gletschers auf 2191 Meter Höhe seit Dienstag vom Tal abgeschnitten und nicht mehr zu erreichen. „Die Wassermassen haben auf gut der Hälfte des Aufstiegs eine Brücke so verschoben, dass die Überquerung nicht mehr möglich ist“, berichtete René Hobusch, zweiter Vorsitzender des Leipziger Alpenvereins.

Sulzenauhütte der Sektion Leipzig des Deutschen Alpenvereins im Stubai © Quelle: privat

Laut Hobusch hätten nach den Regenfluten am Dienstag noch ca. 20 Wanderer und Wanderinnen auf der Hütte ausgeharrt, die dann mit viel alpinistischem Aufwand und technischer Sicherung über die unpassierbare Brücke ins Tal geholt wurden. Momentan sei die Alpenherberge nur noch über den Stubaier Höhenweg von benachbarten Hütten aus zu erreichen. Schneefall nach dem Sturzregen oberhalb von 2500 Meter erschwere zusätzlich die Lage für das Pächterehepaar Gelrscher, so der Leipziger Vizevereinschef.

Leipziger Vizechef Ort bei Reparaturaktion

Um vor allem die wirtschaftlichen Folgen für Pächter und Verein in Grenzen zu halten, soll am Samstag eine große Reparaturaktion mit Helikopter-Hilfe anlaufen. „Wir wollen die Saison noch retten“, sagte Hobusch. Er will selbst als Leipziger Vertreter mit vor Ort anpacken, setzt sich am Sonnabendmorgen in den ICE nach München und wird via Innsbruck am Mittag auf der Sulzenau-Alm eintreffen. „In der Spitze kommen an normalen Septembertagen so rund 500 Wanderer und Wanderinnen nach 700 Meter Höhenaufstieg vom Tal auf die Hütte.“ Verzehrt werden pro Kopf rund 20 Euro. Der Umsatz fehle jetzt natürlich, so Hobusch. Und da die Saison noch bis zum letzten Septemberwochenende gehe, wolle man so schnell wie möglich die gefährdete Stelle mit einer Notbrücke wieder passierbar machen.

Traumblick von der Sulzenauhütte auf die umliegenden Alpengipfel. © Quelle: Leipziger Alpenverein

Hilfe vom Bundesland Tirol und aus Notfonds

Technische und finanzielle Hilfe kommt vor allem vom Bundesland Tirol, das auch gegen die Flutfolgen im benachbarten Zillertal und Ötztal ankämpfen muss, und aus einem Notfonds des DAV. Für Hobusch ist nun erst mal wichtig, dass es ab voraussichtlich ab Samstagnachmittag einigermaßen normal für die Pächter auf der Hütte und den Verein weitergeht. Später müsse man darüber nachdenken, wie die Hütte auch ohne diesen neuralgischen Brückenabschnitt erreicht werden kann, so der Vizechef. Die Leipziger DAV-Sektion (rund 5000 Mitglieder) hatte die beliebte Sulzenauhütte (154 Schlafplätze) am Stubaier Höhenweg 2008 wieder in Besitz genommen. Sie wurde vom Leipziger Architekten Curt Einert (1863–1928) erbaut und 1927 eröffnet.

LVZ