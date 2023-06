Nach Vergewaltigung in Leipzig: 22-Jähriger gefasst

Leipzig. Zwei Übergriffe auf junge Frauen in Leipzig stehen offenbar vor der Aufklärung: Nach einer Vergewaltigung in Leipzig-Grünau und einem sexuellen Überfall im Stadtteil Großzschocher wurden insgesamt drei Tatverdächtige gefasst, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Ein 22-jähriger mutmaßlicher Vergewaltiger wurde am Freitag in Hamburg festgenommen. Er soll in der Nacht zu Freitag vergangener Woche eine 19-Jährige gegen ihren Willen in Grünau zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Nach dem Mann war deshalb seit Tagen gefahndet worden. Nach Auswertung von Spuren habe sich gegen den 22-Jährigen bereits ein dringender Tatverdacht erhärtet, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Leipzig erließ daher Haftbefehl. Die Ermittlungen in dem Fall würden weiterhin andauern.

Mit nacktem Oberkörper war der Mann am Freitag gegen 2.35 Uhr an der Haltestelle „Grünauer Allee“ im Stadtteil Grünau-Ost auf sein späteres Opfer getroffen. Die junge Frau war dort kurz zuvor mit dem Nachtbus der Linie N2 aus Richtung Innenstadt gekommen. Der 22-Jährige bedrängte die Frau zunächst und verging sich danach auf einer nahegelegenen Wiese an ihr. Der Täter konnte im Anschluss entkommen.

Zwei Festnahmen nach Überfall in Großzschocher

Ebenfalls festgenommen wurden nun zwei 17 und 18 Jahre alte Männer nach einem Überfall auf eine 18-Jährige in Großzschocher. Sie war in der Nacht zu Dienstag vom Adler mit einer Straßenbahn stadtauswärts gefahren und nach dem Aussteigen in der Arthur-Nagel-Straße von zwei Männern verfolgt worden. Kurz darauf wurde die 18-Jährige von einem der Männer angegriffen und gegen ein Fahrzeug gedrückt. Als die Frau laut schrie, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete.

Der Angriff werde als versuchte sexuelle Nötigung gewertet, so die Polizei. Nach einer Wohnungsdurchsuchung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die jungen Männer auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie gelten als mögliche Tatverdächtige – wer von ihnen der mutmaßliche Angreifer war, ist noch offen. Die Ermittlungen würden auch hier weiter andauern, hieß es.

