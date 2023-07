﻿Nach „Tauscho“-Zerstörung: Leipziger Firma bietet geschützte Indoor-Box an

Leipzig. Leipzig ist eine Hochburg des Tauschens – von den über 40 Standorten verteilen sich die allermeisten im öffentlichen Raum. Einer der prominentesten ist der „Tauscho“ im Lene-Voigt-Park in Reudnitz, der Anfang Mai abbrannte und gerade neu errichtet wurde. Aber auch in sicheren Räumen gibt es Tausch-Möglichkeiten. Ein neuer ist am Mittwoch eröffnet worden.

Die Wände der Lagerbox bestehen aus stabilem Blech, Platz ist für 14 Kubikmeter. Erste Kleidungsstücke, Vasen und Bücher liegen schon in den Regalen. Ab sofort kann der Tauschraum in der Storemore-Filiale in der Zwickauer Straße 56b (Zentrum Südost) von der Bevölkerung genutzt werden. Er soll eine zusätzliche und witterungsunabhängige Alternative sein, um die Bereitschaft des Teilens an einem geschützten Ort zu unterstützen.

„Pflicht, das Sharing zu unterstützen“

„Nach dem, was vor einigen Monaten mit öffentlichen Tauschschränken passiert ist, sahen wir es als Pflicht, die Sharing-Community in unserer Heimatstadt zu unterstützen“, sagt Geschäftsführerin Janine Krakow. Den Tauschraum will das Unternehmen, spezialisiert auf das Vermieten von Lagerboxen, langfristig zur Verfügung stellen, um eine längere Lebensdauer und die Wiederverwendung von Gegenständen zu fördern.

Den Zugang ermöglicht das Storemore-Personal während der Öffnungszeiten. Montags bis freitags 8.30 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr kann man sich am Empfang melden. Goldene Regel: Man nimmt nur so viel mit, wie man mitgebracht hat, wobei der Wert der Tauschgegenstände egal ist. Maximal fünf sollten es sein.

Schon seit 2014 in Plagwitz ansässig: Der Tauschladen für Bedürftige in der Weißenfelser Straße 71. © Quelle: André Kempner

Auf diese Quote setzt auch der Tauschladen in Plagwitz, schon seit Mai 2014 eine wichtige Adresse für finanziell Benachteiligte. Das Angebot in den Räumen der Inab-Berufsbildungsstätte in der Weißenfelser Straße 71 reicht von Kleidung über Spielsachen bis zu Büchern und Haushaltsgeräten.

Nicht mehr benutzte Dinge können auch einfach abgegeben werden. Dringend benötigt werden derzeit Kleiderspenden in allen Größen, vor allem Sommertextilien. Die angegliederte Nähwerkstatt repariert beschädigte Kleidung und gibt sie in den Tauschkreislauf zurück. Auch wer nichts mitbringt, kann bis zu fünf Teile mitnehmen. Geöffnet ist der Tauschladen montags bis freitags von 9 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 16 Uhr.

Hinter der Idee des Tauschens stehen zum einen die Kostenersparnis, zum anderen das Schonen von Ressourcen und die Vermeidung von Müll. Nach Recherchen des Blogs „Leipzig Leben“ hat die Stadt derzeit 42 Standorte, an denen nicht mehr gebrauchte Dinge kostenlos weitergegeben werden können. Hinzu kommt der schon länger praktizierte Brauch, Gegenstände bis hin zu Möbeln an die Straße zu stellen – was allerdings Bußgelder nach sich ziehen kann, denn erlaubt ist es nicht.

