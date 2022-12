﻿Basteln, Hausaufgabenhilfe, Sozialberatung: Neues Nachbarschaftszentrum in Leipzig

Im neuen Nachbarschaftszentrum in Paunsdorf kann unter anderem gekickert werden.

Viele Familien im Leipziger Stadtteil Paunsdorf geht es finanziell nicht so gut. Das neu eröffnete Nachbarschaftszentrum will den Betroffenen helfen, im Alltag klarzukommen, soziale Hilfen zu beantragen und an vielen schönen Erlebnissen teilzuhaben.

