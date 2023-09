﻿Flughafen Leipzig/Halle soll „Zentrum für nachhaltiges Flugbenzin“ bekommen

Rund um den Flughafen Leipzig/Halle soll ein großes Zentrum für nachhaltigen Flugbenzin entstehen – eine Absichtserklärung wurde nun an Bundeskanzler Olaf Scholz übergeben. Was es mit dem geplanten „Vorzeigeprojekt“ auf sich hat.

Leipzig. Der Flughafen Leipzig/Halle soll nach dem Willen des Freistaats Sachsen, des Airports und weiterer Beteiligter eine führende Rolle bei der Produktion nachhaltiger Kraftstoffe in der Luftfahrt einnehmen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Montag an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der 3. Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg übergeben. In dieser verpflichten sich der Flughafen Leipzig/Halle, aber auch Unternehmen wie Airbus, Condor und DHL, ein Zentrum für nachhaltiges Flugenzin in der Region um den Airport zu etablieren.