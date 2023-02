﻿Die Königin von Saba – Barbara Milde *9. Juni 1931

Als Veterinärmedizin-Studentin erlebte sie den Volksaufstand, als Virologin arbeitete sie am Masernimpfstoff, ihr spätes Glück aber fand sie in ihrer Jugendliebe: Ein Nachruf auf Barbara Milde.

Leipzig . Ein Foto mit ihr ist knifflig. Immer senkt sie wie aus Reflex die Lider mit den langen schwarzen Wimpern, wenn der Auslöser klickt. Dabei wären Bilder aus dem Leben von Barbara Milde gut geeignet für eine Ausstellung über deutsche Geschichte. Große Politik, die Stellung der Frau, der Wert der Liebe – unfassbares Glück und tiefe Traurigkeit. All das breitet Tochter Christine Richter nun an ihrem Küchentisch in der Leipziger Südvorstadt aus. Auf dem Tisch eine rote Amaryllis aus der Wohnung der im Dezember verstorbenen Mutter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der Natur in die Natur

Die letzte Blüte der Amaryllis hält sich tapfer. Hippeastrum heißt die beliebte Zimmerpflanze eigentlich – nach einem hundert Jahre währenden Streit unter Botanikern. Belladonna-Lilie sagen manche. Das würde Barbara vermutlich besser gefallen und ihr Interesse wecken. So wie alles, was mit Natur zu tun hat. Lange, nachdem die Amaryllis verblüht sein mag, wird Barbara im Friedwald in Bennewitz beigesetzt werden. An ihrem Geburtstag unter der Weißbuche, die sie selbst ausgesucht hat mit ihrer Enkelin Tilda und Tochter Christine. Für die ganze Familie ist darunter Platz.

Glückliche Kindheit: Barbara Milde. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eins sein mit der Natur – das findet Barbara schon immer gut. Da sind die Erinnerungen an die Kindheit in Thüringen auf dem Bauernhof. Biodynamische Landwirtschaft nach Rudolf Steiner. Der eigene Hof als Mikroorganismus, bei dem Menschen, Pflanzen, Tiere und Boden zusammenwirken. Vater Waldemar – eigentlich Dirigent – erfüllt sich im thüringischen Legefeld einen Lebenstraum. Einfach, aber für Barbara der Inbegriff von Glück. Wer hat schon als kleines Mädchen ein eigenes Pferd, Hunde, einen Esel? Auch wenn es schon als kleines Mädchen die Scheidung der Eltern bedeutete, ihre Mutter wollte keine Bauersfrau sein.

Im Gepäck tragen sie Hoffnung

In Sichtweite des Hofes liegt das Konzentrationslager Buchenwald. „Was ist dort“, fragt Barbara. Die Antwort von Antifaschist Waldemar: „Es ist furchtbar.“ Wie soll man unvorstellbare Gräueltaten einem Kind erklären? Die Familie zieht nach Herzberg an der Elster, schafft sich einen größeren Hof an – und wird im April 1945 selbst zu Gejagten. Vater Waldemar gräbt sich einen Bunker im Wald, um täglich seine Tiere zu versorgen. Seine zweite Ehefrau flüchtet mit Barbara und ihrer sechs Jahre jüngeren Schwester Veronika. 250 Kilometer zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit dem Zug. Nur einmal, in Kloster Pforta, schläft Barbara in einem Bett. Daran erinnert sie sich Jahrzehnte später noch genau und zieht ihre Lektion daraus: Jeder kann unverschuldet zum Flüchtling werden.

Fremdes sollte man nicht abweisen, sagt sie sieben Jahrzehnte später, als in Leipzig, Deutschland und Europa vermehrt Flüchtlinge aus Syrien Schutz suchen. Auch sie haben im Gepäck vor allem eines: Hoffnung Gegenwart und Vergangenheit gehören zusammen. Die Familie übersteht den Zweiten Weltkrieg. Die Heranwachsende empfindet es als Tortur, aber ihr bleiben die Träume von einer besseren Zukunft. Vielleicht als Innenarchitektin, um aufzubauen und zu gestalten. Und wieder ist es die Realität, die sie einholt. Es fehlen Männer in wichtigeren Berufen, so bekommt sie einen Studienplatz an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Sie macht das Beste daraus, genießt die Freizeit auf der Rennbahn im Scheibenholz mit ihrem Lieblings-Kommilitonen Hans-Günther und dessen bestem Freund, ihrem späteren Ehemann Johannes Richter. Ein Trio, das wie Pech und Schwefel zusammenhält, gemeinsam manches Geld verwettet und jeden Gewinn in schöne Stunden investiert. Im Prager Biertunnel, in der Goldenen Kugel oder im heutigen Café Grundmann.

Von der Veterinärmedizin zur Virologie

„Das, worauf sie zeitlebens stolz war, ist die Entwicklung des DDR-eigenen Masernimpfstoffes“, sagt Tochter Christine. Bis die DDR 1970 die Masernimpflicht einführt, ist es ein langer Weg. Barbara leistet ihren Beitrag als Leiterin der technischen Kontrolle im Serumwerk Oelzschau. Ein Lebensabschnitt, der ihr viel bedeutet. Bis zuletzt hält sie Kontakt zu ehemaligen Kollegen genauso wie Kommilitonen und besucht Semestertreffen. Kostbare Auszeiten aus der Tristesse des Altseins. Die heutigen Impfskeptiker oder -verweigerer – kann sie schwer verstehen, kaum ertragen. Sie ist überzeugt von der Wichtigkeit und Wirksamkeit jeder Impfung; sie testet dies am eigenen Körper. Auch später als eine der ersten bei der Grippeschutzimpfung in den 1980ern in Leipzig oder mit 89 Jahren als Erste bei der Corona-Schutzimpfung in einem Leipziger Seniorenwohnheim. „Irgendwer wird immer der Erste sein“, sagt sie seinerzeit auf die Frage eines Reporters nach Bedenken. Denn ihr ist frühzeitig klar: Diese Pandemie wird drei bis fünf Jahre dauern. Sie soll recht behalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jazz, West-Fernsehen und schwere Gefühle

Was für eine starke Frau. Barbara, die Wissenschaftlerin. Aber genauso gut lässt sich eine andere Geschichte erzählen, eine von Liebe und Leid. Beide gehören zu ihrem Leben, genauso wie Phasen des sprudelnden Glücks und bleischwerer Antriebslosigkeit. Gefangen, ohne die Kraft auszubrechen. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter Barbara und Christine lässt Barbara die Forschungsarbeit ruhen. Ihre ganze Aufmerksamkeit schenkt sie ihrer kleinen Familie. Leidenschaft, wie sie ihr weder als Kind noch als Ehefrau zuteil wurde. Von Groitzsch zieht die Familie nach Kohren-Sahlis. Villa, riesiger Garten, Scheune, Gesindehaus, direkt am Wald. Ein Paradies für die Kinder, mit dem eigenen Schaf namens Viktor, Hund, Hasen, Meerschweinchen, Wellensittichen.

Die Eltern feiern ausgelassene Partys mit Freunden, ihre aktive Zeit beim Groitzscher Karneval fehlt ihnen. In der Bibliothek zu Hause legen sie Platten von Glenn Miller und Bill Haley auf. Barbara und Johannes eichen ihre Kinder auf Vorsicht. „Beim Telefonieren, dass wir nichts Falsches sagen oder das Gespräch schnell zu Ende bringen, wenn ein Knacken in der Leitung ist. Und sie hat uns immer gesagt, was gestern im DDR-Fernsehen lief, damit wir nicht sagen, was wir wirklich geschaut haben.“ Die Sorge vor der Staatssicherheit ist allgegenwärtig, und das ist nur eines der vielen Beispiele, an denen Christine Richter deutlich macht: „Sie war immer die perfekte Mutter, so warmherzig.“ Aber streckenweise auch verzweifelt, tief traurig. Die Ehe scheitert nach 28 Jahren.

Spätes Glück und Heimkommen nach Leipzig

Ihr schwarzer, manchmal gar zynischer Humor trägt sie durch den Alltag. Sie sucht keinen Partner, aber sie wird gefunden. Von Kurt Milde. Ihre Jugendliebe, jener Mann, mit dem sie im Abitur zusammen war, dessen Mutter die Verbindung jedoch ablehnte. Jetzt ist die richtige Zeit, die beiden heiraten 2001 und genießen sechs Jahre neues Glück. Er ist Architekt, sie begleitet ihn auf Reisen, sie genießen die Kultur und all das, wonach sich Barbara immer sehnte: Geborgenheit und Respekt.

Nach seinem Tod 2008 kehrt sie nach Leipzig zurück in die Nähe von Tochter Christine. „Der Kreis schließt sich, hier wo alles begonnen hat“, sagt Barbara gerne. Die Stadt hat sich verändert, das Café Grundmann gibt es noch. Ihr Stammlokal damals wie heute. Beim Spazierengehen wird an vielen Plätzen Geschichte spürbar, so wie beim Lichtfest, als sie 2009 trotz Asthma den kompletten Ring umrundet. Plötzlich sind sie wieder da, die Bilder vom 17. Juni 1953. Volksaufstand in der DDR. Sie erzählt von ihrer Uni-Prüfung, den Panzern, die ihre Gefechtsrohre bedrohlich schwenken, Papiere und Schreibmaschinen fliegen aus den Fenstern der FDJ-Bezirksleitung. Christine kennt diese Episode wie viele Geschichten ihrer Mutter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn die 49-Jährige spricht, spricht auch ihre Mutter, sie erzählt detailliert und plastisch. Sie wandelt durch das Leben wie durch eine Ausstellung, immer neue Räume werden aufgestoßen. Dabei wird auch die tiefe Dankbarkeit deutlich für die gemeinsame Zeit, auch wenn sie nicht immer einfach war. Aber gerade deswegen. „Wir Töchter haben sie gern die Königin von Saba genannt“, sagt sie. Das passt irgendwie. Eine Frau mit großer Weisheit, hohen Ansprüchen und manchen Geheimnissen. Einige davon sind bislang ungelüftet und schlummern im Stasi-Unterlagenarchiv. Vorerst.

Tobias D. Höhn liebt das Leben. Und ­findet, dass der Tod auch stets eine Feier des Lebens sein sollte. Der studierte ­Journalist, der auch als Dozent an der Uni Leipzig arbeitete, ist Freier Redner – und hat sich auf Trauerfeiern und Hochzeits­reden spezialisiert. In der LVZ ruft er nun regelmäßig Menschen aus unserer Region nach – als Hoch auf das Leben und seine Menschen.

Haben Sie Vorschläge, an welche Menschen die LVZ in einem Nachruf erinnern soll? Dann schreiben Sie an: ­nachrufe@lvz.de