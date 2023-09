﻿Das „Honky Tonk der bildenden Kunst“ im Leipziger Norden

Leipzig. Diesem Event hat selbst Corona nichts anhaben können: Bereits zum 14. Mal erlebt der Leipziger Norden am Samstag, dem 2. September, von 16 bis 22 Uhr eine „Nacht der Kunst“. Was einst als Versuch begann, Handel und Wandel entlang der Georg-Schumann-Straße ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit zu rücken und dabei kreativen Mitmenschen aus Gohlis, Möckern, Wahren und darüber hinaus Podien zu bieten, hat sich längst zu einem Kunst- und Kulturfestival gemausert. Selbst in den pandemischen Sommern zog die „Nacht der Kunst“ jeweils geschätzte 6000 bis 7000 Neugierige an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ginge es nach Kerstin Herrlich, dann werden auch Anfang September wieder Hunderte zwischen Budde-Haus und Pittlerwerken, zwischen Schillerhaus und Kunsttanker unterwegs sein, um die Arbeiten von rund 200 Künstlerinnen und Künstlern an 52 verschiedenen Orten in Augenschein zu nehmen. Allein im „Kunsttanker“, jenem ehemaligen Autohaus, in dem sich inzwischen 60 bis 70 Ateliers befinden, stellen rund 40 Kunstschaffende aus. „Wir wollen Leute an die Kunst heranführen, die ansonsten nie und nimmer in eine Galerie gehen würden“, sagt Cheforganisatorin Kerstin Herrlich. Wobei dem Veranstalter, dem Förderverein Georg-Schumann-Straße um dessen Vorsitzenden Falko Langer, der Straßenfestcharakter des Happenings nicht minder wichtig ist. Kleinkunst- und Musikdarbietungen, etwa auf dem Vorplatz des Gohliser Kaufland-Marktes, dem Huygensplatz oder in der Friedenskirche, sollen Menschen aus den Kiezen entlang der Schumann-Magistrale zusammenführen.

Die Cheforganisatorin der „Nacht der Kunst 2023“: Kerstin Herrlich im „Kunsttanker“ in der Lindenthaler Straße 61-63 in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Live-Musik am Vorabend im „Kunsttanker“

Durch den „Kunsttanker“ in der Lindenthaler Straße 61-63 wird bereits am Vorabend des Festivals ein Hauch von Festival ziehen: Zwischen 19 und 22 Uhr sind erste Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen zu sehen, macht Schauspielerin und Malerin Mayjia Gille mit „Eisvogel“ Musik, soll so etwas wie die Vorfreude auf den nächsten Tag geweckt werden, der schließlich in die „Nacht der Kunst“ mündet. Hier wie dort gilt: Eintritt frei!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kerstin Herrlich, von Beruf Betriebswirtin, doch seit Langem mit der Organisation von Expositionen freischaffender Künstler aus dem In- und Ausland vertraut, freut sich, dass die Qualität bei aller Quantität nicht zu kurz kommt, dass unter den Ausstellerinnen und Ausstellern neben vielen Hobby-Künstlern auch Frauen und Männer mit einem gewissen Namen in der Szene den Weg in die mehr als 50 Locations finden werden. „Alle können mitmachen, dabei bleibt es. Wir wollen etwas für die Künstlerinnen und Künstler tun. Aber das Ganze soll auch Hand und Fuß haben“, betont die 64-Jährige. Ihr Ziel sei eine Veranstaltung „mit mehr Nachhaltigkeit“.

Liebhaber-Ehepaar in der „Lebens L.u.S.T.“

Das wissen Carola und Andreas Mocker sehr wohl zu schätzen. Gemeinsam mit Tochter Luisa, die sich der Fotografie verschrieben hat, stellt das Paar aus Lindenthal in der „Lebens L.u.S.T.“ aus; in jener ökumenischen Begegnungsstätte in der Georg-Schumann-Straße 326, die ausgeschrieben „Lebens Leib und Seele Treff“ heißt. Die Mockers sind im klassischen Sinne Amateure; eben Kunst-Liebhaber und in gewisser Weise Spätberufene. Für ein ausgewogenes Seelenleben sei es ihnen wichtig, noch andere Sprachen zu sprechen, noch andere Ausdrucksformen zu finden als die, die im alltäglichen Leben gelten, sagen sie.

Andreas Mocker, einstmals Schriftsetzer und Drucker bei der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft, hat sich der der Porträt- und Landschaftsmalerei verschrieben. Zu DDR-Zeiten hätte er gern ein künstlerisches Studium aufgenommen. Doch der Vater war selbstständiger Uhrmachermeister in Lützschena, der Sohn somit kein Kind der Arbeiterklasse – denkbar schlechte Ausgangswerte für einen derartigen Traum. „Als Schichtleiter in der LVZ-Druckerei habe ich fast nur nachts gearbeitet. Also konnte ich tagsüber malen“, erzählt der 69-Jährige.

Premiere mit Udo Lindenberg

Mit Begeisterung verewigt der leidenschaftliche Gitarrist und überzeugte Rock’n’Roller prominente Musiker, Schauspieler, Sportler und hier und da auch Politiker in Acryl und lässt sich die kleinen, unverkäuflichen Werke von seinen Motiven signieren. Rund 1000 solcher Gemälde hat Andreas Mocker bereits geschaffen, dabei unzählige Promis persönlich kennengelernt. Die Nummer eins in dieser außergewöhnlichen Reihe war Udo Lindenberg, bekanntlich selbst Maler. „Zu meinem Porträt hat er gemeint: ,Etwas sehr surrealistisch’“, erzählt Mocker und muss lachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Gattin hat eine LVZ-Vergangenheit. Carola Mocker war zunächst Schriftsetzerin und wurde nach dem Ende der Bleisatzzeit zur Layouterin umgeschult. Ihre Liebe gilt heute der Keramik, nicht zuletzt der Raku-Keramik. Die gebürtige Böhlenerin, Jahrgang 1963, hatte als Jugendliche keine Lust auf eine Ausbildung im Chemiewerk vor der Haustür und landete so bei der Leipziger Volkszeitung. Um von der alltäglichen Computerarbeit abzuschalten, griff sie hin und wieder zum Pinsel, zuletzt fast nur noch zum formbaren Material. Sie verarbeitet Porzellan- und Tonmassen zu Dekorations- und Gebrauchsgegenständen. „Dabei experimentiere ich ziemlich gern“, sagt Carola Mocker, die als „Camolita“ in ihrer Keller-Werkstatt kleineren Gruppen gern ihre Kunst näher bringt. Sie selbst fand einst zwei Mentorinnen im Lützschenaer Künstlerkreis.

Sind bei der „Nacht der Kunst 2023“ im Leipziger Norden dabei: Carola und Andreas Mocker. © Quelle: André Kempner

Die Kreativität von Carola Mocker hat sich herumgesprochen. Für die Leipziger Lene-Voigt-Gesellschaft gestaltet die Keramik-Künstlerin den alljährlich ausgelobten Mundartpflege-Preis, das „Gaggaudebbchen“. Vielleicht vergeben ja auch die Macher der „Nacht der Kunst“ irgendwann einmal einen Preis. Den Kunstpreis des Kulturfestivals im Leipziger Norden. Wenngleich: Verdient hätten zunächst einmal sie ihn selbst. Denn ihre Veranstaltung, eine Art „Honky Tonk der bildenden Kunst“, hat längst seinen Platz gefunden im Event-Kalender der Messestadt.

LVZ