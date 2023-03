﻿Nachtleben, Toiletten, Insekten: Wofür im Leipziger Rathaus Beauftragten-Posten geschaffen wurden

Ende vorigen Jahres trat ein Koordinator für Toiletten im Rathaus seinen Dienst an, im Januar einer für Insekten. Auch einen Beauftragten für den Wirtschaftsverkehr wird die Stadt in diesem Jahr noch einstellen. Wofür gibt es eigentlich solche Beauftragten? Die LVZ hat sich das mal genauer angeschaut.

Leipzig. In öffentlichen Verwaltungen gibt es immer mehr Beauftragte. Allein die Bundesregierung beschäftigt derzeit mehr als 40 – für Themen wie Ostdeutschland, den Mittelstand oder die Belange von Patientinnen und Patienten. Ihnen allen ist eine Sonderstellung gemein: Sie sollen die Behörden unabhängig und beratend unterstützen und sind dadurch nicht in die klassische Verwaltungshierarchie eingegliedert.

Im Leipziger Rathaus arbeiten aktuell 16 Beauftragte. Knapp ein Drittel von ihnen ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben und unterliegt daher keinen fachlichen Weisungen wie beispielsweise der Datenschutzbeauftragte. Allerdings haben Verwaltungsspitze und Stadtrat im Laufe der Jahre immer mehr Beauftragten-Posten geschaffen – auch unter der Bezeichnung Verantwortlicher oder Koordinator.

Sie besetzen nun Themenbereiche, die von den mehr als 9000 Beschäftigten der Stadtverwaltung zuvor offenbar nicht ausreichend wahrgenommen wurden. Ende vergangenen Jahres trat sogar ein Toilettenkoordinator seinen Dienst an, zu Jahresbeginn ein Insektenkoordinator. Auch einen Beauftragten für den Wirtschaftsverkehr wird die Stadt in diesem Jahr noch einstellen – das sagten jedenfalls Baubürgermeister Thomas Dienberg (Bündnis 90/Die Grünen) und Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) den Wirtschaftskammern jüngst bei einem Rund-Tisch-Gespräch zu.

Welche Beauftragten gibt es in der Stadtverwaltung – und was genau machen Sie? Die LVZ hat sich das mal genauer angeschaut.

Freiwillige Stellen

Nils Fischer, Fachbeauftragter für die Leipziger Club- und Nachtkultur. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Fachbeauftragter für das Nachtleben: Leipzig war im Herbst 2021 die erste Stadt im Osten Deutschlands, die ein eigenes Modell der Nighttime Advocacy, der Interessenvertretung für die Club- und Nachtkultur, für sich institutionalisierte. Die Stelle des sogenannten Nachbürgermeisters hat die Verwaltungsspitze im Kulturamt angesiedelt und wird von Nils Fischer bekleidet. Er ist Ansprechpartner und Mittler für alle Fragen rund um das Leipziger Nachtleben innerhalb der Stadtverwaltung sowie zwischen dem Rathaus auf der einen und den Veranstaltern, Clubs, Livemusikspielstätten und Kulturvereinigungen auf der anderen Seite. Sie verfolgen das gemeinsame Ziel, Leipzigs Nachtleben sicherer zu machen und nachhaltig zu entwickeln. Nils Fischer ist am Aufbau eines Kulturkatasters und an der Entwicklung von Projekten gegen die Verdrängung von Kulturorten, für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum, für eine langfristige Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Kulturakteure und für frei nutzbare Open-Air-Musikflächen beteiligt. So gibt es beispielsweise seit vergangenem Jahr ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für Open Airs auf elf städtischen Grünflächen.

Email: kulturamt@leipzig.de

Fußverkehrsbeauftragter Friedemann Goerl. © Quelle: André Kempner

Fußverkehrsverantwortlicher: Ein Viertel ihrer Wege legen die Leipzigerinnen und Leipziger zu Fuß zurück. Doch im Vergleich zu anderen Mobilitätsformen wie beispielsweise dem Kfz-Verkehr genossen sie über lange Zeit viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das wollte der Stadtrat mit der Einrichtung der Stelle eines Fußverkehrsverantwortlichen im Baudezernat ändern, die Friedemann Goerl nun seit einigen Jahren bekleidet. „Über Jahrzehnte hinweg sind mehr Gehwege kaputtgegangen als saniert werden konnten, sodass wir hier einen Investitionsstau haben, der nicht so schnell abgebaut werden kann“, sagt er. Auch wenn die Stadt wie im vorigen Jahr 1,1 Millionen Euro in kleinere Gehwegsanierungen gesteckt hat, mahnt er immer wieder ein höheres Instandsetzungstempo an. Der Fußverkehrsverantwortliche arbeitet an Stadtentwicklungskonzepten, Bebauungsplänen, Straßenraumplanungen und Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde mit. Sein spezieller Fokus: die Fußgängerinnen und Fußgänger. Friedemann Goerl ist zu diesem Thema zugleich Ansprechpartner für Politik, Bürgerschaft und Nachbargemeinden. Mittlerweile wurde sein Bereich auf zwei Stellen aufgestockt. 2021 hat der Stadtrat in einem ersten Schritt eine Fußverkehrsstrategie beschlossen. Sie zielt darauf ab, die Leipziger Gehwege attraktiver, sicherer und barrierefrei zu machen – und das Gehwegnetz zu erweitern. Die Strategie soll nun in einen Fußverkehrsentwicklungsplan mit konkreten Umsetzungsschritten münden.

Email: friedemann.goerl@leipzig.de

Radverkehrsbeauftragter Christoph Waack. © Quelle: Dirk Knofe

Radverkehrsbeauftragter: Deutlich länger schon als Fußwege stehen die Radwege im Fokus der Leipziger Verkehrsplaner. Das zeigt sich allein an einer Zahl: Die Gesamtlänge aller Radwege in Leipzig hat sich von 74 Kilometern im Jahr 1990 auf heute rund 530 Kilometer versiebenfacht. Allein seit 2016 investierte die Kommune 15,6 Millionen Euro in neue und bestehende Radwege, aber auch in Abstellbügel, von denen es mittlerweile 11.000 gibt. Hier spielt der eigens vom Stadtrat eingesetzte Radverkehrsbeauftragte eine zentrale Rolle. Mit Christoph Waack, dem ehemaligen Vorsitzenden des Fahrradklubs ADFC Leipzig, besetzt seit 2018 ein ausgewiesener Kenner diesen Posten im Baudezernat. Er beeinflusst maßgeblich die großen städtischen Verkehrsplanungen. Ihm obliegt die Erarbeitung von Konzepten für bestehende und neue Radverbindungen in der Stadt und ihre Verzahnung mit den Radverkehrsprojekten in den Nachbarkommunen. Im Rathaus ist man mit seiner Arbeit zufrieden. In diesem Jahr soll dem Stadtrat der neue „Radverkehrsentwicklungsplan 2030+“ zur Beschlussfassung vorliegen. Ziel ist es, den Anteil des Radverkehrs in Leipzig von 17 auf künftig 23 Prozent zu steigern.

Email: christoph.waack@leipzig.de

Insektenkoordinator: Vor mehr als zwei Jahrhunderten existierten in Leipzig noch 314 Bienenarten, 87 davon können mittlerweile in der Stadt nicht mehr nachgewiesen werden. Als Grund dafür gilt der Verlust von Lebensräumen. Vor dem Hintergrund des Bienensterbens hatte der Stadtrat vor fast genau fünf Jahren von der Stadtverwaltung einen Maßnahmenkatalog zum Schutz der Wild- und Honigbienen gefordert, der Ende vergangenen Jahres dann vorlag und verabschiedet wurde. Er sieht auch die Einstellung eines Insektenkoordinators vor, der zum Jahresanfang nun seine Arbeit aufgenommen hat. 37.750 Euro lässt sich die Stadt die Teilzeitstelle pro Jahr kosten. Nach zwei Jahren wird überprüft, ob der Posten erhalten bleibt. Der Insektenkoordinator soll die Umsetzung des Bienenmaßnahmenkatalogs überwachen und ihn zu einem Insektenschutzkatalog fortschreiben. Der Insektenschutzkoordinator ist in erster Linie Ansprechpartner für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Insektenschutz, die sich aus Vertretern der Stadtverwaltung, von Naturschutzvereinigungen und wissenschaftlichen Institutionen zusammensetzt und die sich im vergangenen Monat konstituiert hat.

Email: umweltschutz@leipzig.de

Koordinator für öffentliche Sanitäranlagen: Seit 1. Oktober 2022 hat Leipzig auch einen „Toilettenkoordinator“. Weil sich lange Zeit niemand in der Stadtverwaltung so richtig für die öffentlichen WC – oder besser gesagt: für die nicht vorhandenen öffentlichen WC – zuständig fühlte, das Thema wie eine heiße Kartoffel, wie es einmal ein Stadtrat formulierte, im Rathaus hin- und hergereicht wurde, bekam das Umwelt- und Ordnungsdezernat schließlich eine zusätzliche Stelle; verbunden mit der Aufforderung, das Angebot an öffentlichen Sanitäranlagen auszubauen und zu verbessern. Der „Toilettenkoordinator“ soll nun ein gesamtstädtisches Konzept für öffentliche Sanitäranlagen erarbeiten, eruieren, wo der Bedarf für öffentliche WC am größten ist, die dafür notwendigen Bauleistungen planen und schließlich die Umsetzung koordinieren. Zudem obliegt ihm das Controlling der bereits bestehenden öffentlichen Sanitäranlagen, die von der Firma RBL Media im Rahmen der Außenwerbekonzession bewirtschaftet werden.

Tourismuskoordinator: Um die Bedeutung des Tourismus für Leipzig zu unterstreichen, richtete der Stadtrat im Wirtschaftsdezernat eine Koordinatorenstelle ein. Der Tourismuskoordinator soll Impulse zur touristischen Entwicklung der Stadt geben, die Branche unter anderem bei den Themen Qualität, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Fachkräftegewinnung, Barrierefreiheit, Innovation und Fördermöglichkeiten unterstützen. Ein Schwerpunkt dabei bildete die Ausarbeitung des gerade vom Stadtrat beschlossenen Touristischen Entwicklungsplans, der unter Mitwirkung und Koordination verschiedener interner und externer touristischer Leistungsträger aus dem Geschäftsreise- und Freizeitbereich entstand. Aktuell ist der Koordinator an der Entwicklung und Einführung einer Gästecard für Leipzig beteiligt.

Antikorruptionskoordinator: Vor mehr als 20 Jahren gab der Stadtrat mit der Einrichtung der Stelle eines Antikorruptionskoordinators das klare Signal: Korruption in der öffentlichen Verwaltung wird nicht geduldet. Seine besondere Rolle macht ein Fakt dabei besonders deutlich: Er ist innerhalb des Rathauses nicht in die Verwaltungshierarchie eingegliedert und auch nicht an Weisungen gebunden. Er ist Ansprechpartner – auch anonym – für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, aber auch Bürgerinnen und Bürger, Firmen und Dritte, die einen Verdacht auf Bestechung oder Vorteilsnahme in der Stadtverwaltung haben. Er organisiert Präventivmaßnahmen und Beratungsangebote, vertritt Leipzig bei Transparency International, verfolgt sämtliche Korruptionshinweise und arbeitet bei Bedarf auch mit Ermittlungsbehörden zusammen. Sven Aust, der das Amt seit 2009 innehat, bekommt pro Jahr im Schnitt zwischen 10 bis 15 Hinweise. „Tatsächliche Anhaltspunkte für eventuell korruptive Handlungen, die dann zu entsprechenden Strafanzeigen der Stadt führen, werden nur in wenigen Einzelfällen festgestellt“, schreibt er in seinem jüngsten Bericht aus dem Jahr 2022. Dass es in der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen in den zurückliegenden Jahren keine gerichtsanhängigen Verfahren gegeben hat, wird auch der Arbeit des Antikorruptionskoordinators zugeschrieben.

Email: antikorruption@leipzig.de

Pflichtstellen

Datenschutzbeauftragter (seit 1991): Er erfüllt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen insbesondere Aufgaben zur Unterrichtung, Beratung und Überwachung in Datenschutzangelegenheiten und ist für die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze in der gesamten Stadtverwaltung verantwortlich.

Informationssicherheitsbeauftragter (seit 2001): Er ist laut sächsischem Informationssicherheitsgesetz interner Ansprechpartner für alle Rathausbediensteten sowie die Schulen in kommunaler Trägerschaft. Er erstellt und koordiniert Sicherheitskonzepte, begleitet die Einführung von IT-Verfahren und ist zuständig für deren Einhaltung, für die Umsetzungskontrolle und die Untersuchung von Vorfällen.

Frauenbeauftragte (seit 1991): Sie ist nach dem sächsischen Frauenförderungsgesetz obligatorische Ansprechpartnerin für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und wirkt mit bei Maßnahmen mit, die die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen in der Stadtverwaltung betreffen. Sie organisiert thematische Veranstaltungen wie „Grenzüberschreitendes Verhalten am Arbeitsplatz“, zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen oder zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Gleichstellungsbeauftragte Genka Lapön. © Quelle: André Kempner

Gleichstellungsbeauftragte (seit 2000): Im Gegensatz zur Frauenbeauftragten wirkt die Gleichstellungsbeauftragte Genka Lapön nicht nur nach innen, sondern auch in die Stadtgesellschaft hinein. Zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann leistet sie Lobbyarbeit gegen Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, arbeitet mit Frauenvereinigungen und Organisationen zusammen, unterstützt Vereine, Initiativen und Projekte für Chancengleichheit sowie Frauenprojekte. Durch das Mentoringprogramm „Wissenschaft findet Stadt“ mit Universität und HTWK will die Stadt bei Hochschulabsolventinnen Interesse für eine Tätigkeit in der Stadtverwaltung wecken. Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt Beratungsstellen für Betroffene von häuslicher Gewalt, organisiert Fachtage und gibt Publikationen heraus. Sie engagiert sich mit dem Online-Portal „Frauen machen Geschichte – Leipziger Frauenporträts“ für eine geschlechtergerechte Anerkennungs- und Erinnerungskultur. Das Langzeitprojekt läuft seit 2013 und würdigt mit bisher 220 Porträts die Lebensleistungen von Leipzigerinnen. Zu dem fünfköpfigen Team gehört auch die Beauftragte für Menschen mit gleichgeschlechtlicher Lebensweise (seit 1991). Der Fokus von Kathrin Darlatt liegt auf der Beratung und Unterstützung von LGBTI-Personen (LGBTI steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersexual). Sie koordiniert die Leipziger CSD-Bewegung mit rund 20.000 Teilnehmenden und ist Anlaufpunkt für Fälle von Diskriminierungen queerer Menschen. Die Einrichtung dieser Beauftragtenstellen ist für die Kommune eine Pflichtaufgabe nach Sächsischer Gemeindeordnung.

Email: gleichstellung@leipzig.de

Migrationsbeauftragte Manuela Andrich. © Quelle: André Kempner

Beauftragte für Migration und Integration (seit 1990): Den Posten schreibt die Sächsische Gemeindeordnung vor. Manuela Andrich leitet das gleichnamige Referat mit 16 Beschäftigten, dessen Aufgabe insbesondere die Förderung der Integration und des interkulturellen Zusammenlebens in Leipzig, das Konfliktmanagement in Fällen von Diskriminierung mit rassistischem Hintergrund und die interkulturelle Orientierung und Öffnung der Stadtverwaltung ist. Jeder sechste Leipziger hat inzwischen einen Migrationshintergrund.

Suchtbeauftragte (seit 1995): Alkohol-, Drogen-, Medikamentenmissbrauch, Spielsucht und Essstörungen sind ein weit verbreitetes Phänomen. So wurden im Jahr 2021 in den neun Suchtberatungs- und Behandlungsstellen in Leipzig 3600 Süchtige betreut. Fast jeder Zweite wurde in Folge des Missbrauchs illegaler psychotroper Substanzen beraten. Viele Beratungen standen im Zusammenhang mit dem Konsum von Stimulanzien, darunter vorrangig Crystal. Das sächsische Psychisch-Kranken-Gesetz und das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst schreiben die Einrichtung eines Suchtbeauftragten in den öffentlichen Verwaltungen vor. Das vierköpfige Team um Leipzigs Suchtbeauftragte Sylke Lein ist Ansprechpartner für Politik, Behörden, Institutionen und freie Träger in allen Bereichen der Suchtkrankenhilfe und Suchtprävention. Hier werden verschiedene Angebote der Suchthilfe entwickelt und koordiniert, um eine ausreichende Versorgungsdichte für die Stadt Leipzig zu sichern. Die Suchtbeauftragte aktualisiert regelmäßig die sucht- und drogenpolitischen Leitlinien und das Konzept der Leipziger Sucht- und Drogenpolitik und ist federführend bei der Erstellung der jährlichen Suchtberichte.

Email: suchtbeauftragte@leipzig.de

Beauftragte für Seniorinnen und Senioren (seit 1991): Jeder fünfte Leipziger ist im Rentenalter. Für sie sieht die Sächsische Gemeindeordnung eine unabhängige Vertretung in der Verwaltung vor. Die Belange der Seniorinnen und Senioren in den Ämtern der Stadtverwaltung zu vertreten und in Planungen einfließen zu lassen – etwa zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept, zum Fußverkehr, zum Hitzeaktionsplan oder in Bezug auf Bildung und lebenslanges Lernen – ist Aufgabe der Beauftragten für Seniorinnen und Senioren. Das fünfköpfige Team um Kerstin Motzer sieht sich dabei als Korrektiv und zugleich als Ansprechpartner für alle älteren Menschen, Senioreninitiativen und -projekte sowie den Seniorenbeirat und wirkt an kommunalen Fachplänen und Berichten mit.

Email: referatbeauftragte@leipzig.de

Beauftragte für Menschen mit Behinderungen (seit 1991): Um die Interessen von Menschen mit Behinderungen in der öffentlichen Verwaltung angemessen zu vertreten, sieht die Sächsische Gemeindeordnung diese Stelle vor. Lara Ludin arbeitet in einem fünfköpfigen Team seit 2020 als städtische Beauftragte. Sie geben Stellungnahmen zu städtischen Vorhaben ab und wirken an kommunalen Fachplänen und Berichten mit, um sicherzustellen, dass die Belange von Menschen mit Behinderungen Berücksichtigung finden. Über die Arbeitsgruppe Blindenleitsysteme und Barrierefreiheit fließen Expertise und Perspektiven von Menschen mit Behinderungen beispielsweise in Straßenbauvorhaben ein. Die Beauftragte ist auch zuständig für Förderprogramme wie „Lieblingsplätze für alle“, „Teilhabe gestalten“ und „einfach machen“.

Email: referatbeauftragte@leipzig.de