﻿Nacktfotos von Freundinnen ins Internet gestellt – Staatsanwalt erhebt Anklage gegen Leipziger DJ

Leipzig. Gut zwei Jahre, nachdem die Leipziger Polizei die Wohnung eines Mannes durchsuchte, der verdächtig wird, hunderte Fotos ihm bekannter Frauen auf einer Porno-Plattform hochgeladen zu haben, muss sich der Angeschuldigte jetzt vor Gericht dafür verantworten. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anklage am Amtsgericht in dem Fall erhoben. Das teilte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Mittwoch der LVZ mit.

Die Tatvorwürfe lauten sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen mit Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bilder und Beleidigung in fünfzehn Fällen und unerlaubtem Verbreiten von Bildern in vier Fällen.

Leipziger DJ angeklagt: Beschuldigter äußert sich bisher nicht

Der 37-jährige Beschuldigte, so Schulz, habe sich während des Ermittlungsverfahrens nicht zum Tatvorwurf eingelassen. Von Seiten des Gerichts sei bislang noch keine Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens erfolgt, dementsprechend gibt es auch noch keine Prozess-Termine. Der Discjockey (DJ) soll über einen längeren Zeitraum Fotos, darunter Nacktfotos von Leipziger Frauen, die er sehr gut kannte, auf die Plattform xHamster hochgeladen haben. xHamster funktioniert wie eine Foto-Tauschbörse am Rande der Illegalität – denn als besonders begehrt gelten dort private Aufnahmen.

Ins Rollen kam der Fall 2021

Ins Rollen gekommen war der Fall im Dezember 2021, als die betroffenen Frauen die Tat am Jahrestag der Durchsuchung auf einem eigenen Blog namens „Our Bodies, Not Yours“ (“Unsere Körper, nicht deine“) öffentlich gemacht hatten. Die LVZ konnte mit zwei von ihnen über die Hintergründe der Anschuldigungen sprechen.

Laut Oberstaatsanwalt Schulz geht es in der Anklage um zwei verschiedene Tatkomplexe. Beim ersten bestehe der hinreichende Tatverdachts des sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen. Dabei geht es um einen Vorfall von Anfang Februar 2013 in Leipzig. Die Staatsanwaltschaft legt dem Beschuldigten zur Last, damals sexuelle Handlungen an einer Frau vorgenommen zu haben, wobei diese nicht in der Lage war, einen eigenen Willen zu bilden und zu äußern.

Keine Einstellung einzelner Taten wegen Geringfügigkeit

Der zweite Komplex umfasst den Tatvorwurf der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen in Tateinheit mit Beleidigung in fünfzehn Fällen und unerlaubtem Verbreiten von Bildern in vier Fällen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung auf der Plattform xHamster zum Nachteil von 15 geschädigten Frauen.

Bei 18 weiteren Frauen, die sich ebenfalls als Opfer gemeldet hatten, erfolgte eine Einstellung der Ermittlungen, da die zu erwartende Strafe angesichts der Anklage nicht erheblich ins Gewicht fiele, so Schulz. Er stellt zudem klar, dass im vorliegenden Verfahren keine Einstellung einzelner Taten wegen Geringfügigkeit erfolgt sei. Es hätten sich keine hinreichenden Erkenntnisse ergeben, dass der Beschuldigte auch Fotos von Minderjährigen veröffentlich hat.