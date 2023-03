Am kommenden Mittwoch werden in Leipzig, Dresden und Chemnitz voraussichtlich viele kommunale Horte und Kitas geschlossen bleiben. Wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mitteilt, werden sich dann erneut die Erzieherinnen und Erzieher am Streik des Öffentlichen Dienstes beteiligen.

Eine Erzieherin hält beim Warnstreik am 17. Februar in Leipzig ein Plakat.

Nächster Streik am Mittwoch in Leipzig: Beschäftigte in Kitas und Horten legen Arbeit nieder

Leipzig. Nach dem Streik ist vor dem Streik: Am kommenden Mittwoch (8. März) wollen in Leipzig, Dresden und Chemnitz sowie im Umland der sächsischen Metropolen Beschäftigte von städtischen Kitas und Horten ihre Arbeit niederlegen. Das teilte die Gewerkschaft Erziehung- und Wissenschaft (GEW) am Freitag parallel zum an diesem Tag stattfindenden Ausstand im Nahverkehr in den drei Regionen mit.

Wie es weiter heißt, sei die Arbeitsniederlegung am kommenden Mittwoch auch Teil der seit Wochen immer wieder aufflammenden Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. Die dort zuständige Gewerkschaft Verdi fordert für alle Beschäftigten in kommunalen Einrichtungen – wozu zum Teil auch Kindertagesstätten und Horte zählen – ein deutliches Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich. Die Arbeitgeber sind bislang bereit, fünf Prozent und einmalig 2500 Euro zu bezahlen.

Die GEW stellt sich nun an die Seite von Verdi und ruft ebenfalls zu Arbeitsniederlungen auf: „In der zweiten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das vollkommen inakzeptabel ist“, so die sächsische GEW-Vorsitzende Uschi Kruse am Freitag. Die pädagogischen Fachkräfte seien entrüstet darüber, dass trotz der immensen Preissteigerungen nur eine geringe Lohnerhöhung angeboten werde. „Deshalb heißt unsere Antwort: Streik!“, so Kruse weiter.

GEW-Chefin Kruse: Erzieherinnen leiden unter Arbeitsbedingungen

Dass der Tag für den Streik der Erzieherinnen und Erzieher auf den Weltfrauentag falle, sei dabei nicht zufällig gewählt. „Pädagogische Fachkräfte in Kitas und Horten sind überwiegend weiblich, arbeiten in der Regel in Teilzeit und leiden vor allem unter den belastenden Arbeitsbedingungen. Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot empfinden viele als Missachtung ihrer wichtigen Arbeit für die Gesellschaft. Deshalb kommt es nun darauf an, in der dritten Verhandlungsrunde endlich zu einem tragfähigen Ergebnis zu kommen.“, so Kruse weiter.

Ob am kommenden Mittwoch auch andere Bereiche des Öffentlichen Dienstes – wie beispielsweise Verkehrsbetriebe oder Stadtreinigung – wieder streiken, ist indes bislang noch unklar.

Bereits am 17. Februar hatten in Leipzig viele Erzieherinnen und Erzieher ihre Arbeit niedergelegt. In den betroffenen Einrichtungen wurde zum Teil Notbetreuung organisiert, oftmals bleiben die Kitas und Horte aber auch geschlossen.