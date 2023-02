﻿Nächtliche Einbrüche in Leipzig: Vom Pflegeheim bis zur Bar schlugen die Täter zu

In den vergangenen drei Nächten haben es mehrere Einbrecher auf ein Pflegeheim, einen Spätverkauf und eine Bar in verschiedenen Leipziger Stadtteilen abgesehen – teilweise mit hohem Schaden.

In den Leipziger Stadtteilen Gohlis und Connewitz ist es in den vergangenen Nächten zu mehreren Einbrüchen gekommen. In einem Fall konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen.

Leipzig. In den vergangenen Nächten ist es in Leipzig zu mehreren Einbrüchen gekommen. Laut Polizei hatten es die Diebe auf ein Pflegeheim, einen Spätverkauf sowie eine Bar abgesehen. Hinweise auf einen Zusammenhang der Taten geben die Beamtinnen und Beamten nicht. Die Polizei ermittelt nun bei allen drei Einbrüchen wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls.

Der jüngste Vorfall hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag zugetragen. Gegen 1.20 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass im Stadtteil Gohlis-Nord in ein Pflegeheim eingebrochen wurde und der Tatverdächtige geflohen sei. Den Angaben nach konnten Streifenbeamte den mutmaßlichen Täter wenig später in der Olbrichtstraße stellen. Der 31-jährige Tatverdächtige habe nach bisherigen Erkenntnissen nichts gestohlen. Es entstand jedoch ein Schaden von etwa 2000 Euro.

22.000 Euro Schaden in Gohlis

In der Nacht zuvor hatten sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einer Bar im Stadtteil Gohlis-Süd verschafft. Im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 4 Uhr hebelten sie die Zugangstür auf und knackten zwei Spielautomaten. Die Unbekannten flohen daraufhin mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Schaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Von Sonntag auf Montag hatten es Einbrecher auf einen Spätverkauf in Leipzig-Connewitz abgesehen. Zwischen 23.30 Uhr am Sonntag und 9.30 Uhr am Montag gelangten die Täter über das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an die Hintertür des Spätverkaufs, die sie dann gewaltsam öffneten. Laut Polizei stahlen die Diebe Bargeld und Tabakwaren im mittleren vierstelligen Bereich. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.