Nächtlicher Brand in Leipziger Altenpflegeheim – alle 40 Bewohner gerettet

Leipzig. In der Nacht zum Montag ist in Leipziger Zentrum-Ost in einem Altenpflegeheim ein Brand ausgebrochen. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, wurde die Feuerwehr gegen 5.20 Uhr zum Gebäude in der Chopinstraße 14 gerufen.

„Der Brand war im Dachstuhl ausgebrochen. Bei der Evakuierung mussten 40 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäude heraus gebracht werden. Zum Teil waren diese bettlägerig oder konnten nur mit Rollstühlen herausgebracht werden“, so die Sprecherin weiter.

Blick am Montagvormittag auf das beschädigte Altenheim in der Chopinstraße in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Das Deutsche Rote Kreuz hatte kurzfristig einen Bus zur Verfügung gestellt, in dem die Heimbewohnerinnen und -bewohner am Morgen temporär unterkommen konnten. Verletzt wurde bei dem Feuer nach ersten Erkenntnissen niemand.

Gebäude ist vorerst unbewohnbar – Senioren bei Verwandten

Obgleich der Brand zeitnah gelöscht werden konnte, hatte die Feuerwehr bis zum Vormittag immer wieder auch mit aufflammenden Glutnester zu kämpfen. Das Gebäude gilt nun als vorerst unbewohnbar. Alle Seniorinnen und Senioren müssen nun bei Verwandten und Bekannten untergebracht werden.

Zur Brandursache ist bislang nicht bekannt. Sobald die Glutnester gelöscht sind, sollen Experten von Polizei und Feuerwehr im Gebäude nach Spuren suchen. Zur Höhe des entstanden Schadens und zum Umfang der Zerstörungen gibt es bislang ebenfalls noch keine Schätzungen.

