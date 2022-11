﻿Name für das Elefantenbaby: Leipziger Zoo stellt zehn Vorschläge zur Online-Abstimmung

Tanzverbot in Sachsen: An diesen Novembertagen ist das Feiern gesetzlich erneut verboten

Das Sächsische Gesetz verbietet an Feier- und Gedenktagen Tanzveranstaltungen. Am Volkstrauertag, Buß- und Bettag und dem Totensonntag müssen Leipzigs Clubs zu bleiben. Was Leipzigerinnen und Leipziger wissen müssen.