Naturkatastrophe an der Neuen Luppe - der Donnerstag in Leipzig

es ist — wieder einmal — ein Sommer der Umweltkatastrophen geworden. Brennende Wälder, überhitzte Landstriche, aufgeheizte Meere, todbringende Flutwellen und Verwüstungen. Unsere Region ist von den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels bislang zum Glück verschont geblieben. Allerdings hat sich auch hier, fast unbemerkt, eine kleine Naturkatastrophe ereignet. In der Neuen Luppe im Leipziger Norden sind in den vergangenen Tagen praktisch alle Fische verendet.

Die Kadaver sind am Ufer zu sehen und weithin zu riechen, berichtet meine Kollegin Milena Wurmstädt. Im Gegensatz zu ähnlichen Vorfällen zuletzt an der Weißen Elster im Süden von Leipzig, wo Starkregenfälle Fische zu Hunderten sterben ließen, soll hier nun ein Brand im Klärwerk Rosental Auslöser gewesen sein. Beim Naturschutzbund (NABU) geht man davon aus, dass auch andere Tierarten wie Waschbären, Igel, Biber, Fischotter und Rotmilan betroffen sind. Was sagen die Betreiber des Klärwerks dazu? Lesen Sie die Recherche von Milena Wurmstädt zum Fischsterben in der Neuen Luppe.

Muss auch gemacht werden: Im Irrgarten des Schlosses Mosigkau (Dessau-Roßlau) schneidet ein Mitarbeiter die Hecken nach. Das Rokoko-Ensemble gilt als "kleines Sanssouci". Von Leipzig aus ist Dessau-Roßlau mit der S2 oder Regionalbahn zu erreichen. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Nach kurzer Abkühlung in den kommenden Tagen nähert sich bereits das nächste Hochdruckgebiet mit jeder Menge Ausflugspotenzial ins Leipziger Umland. Ab Samstag ist dann übrigens kalendarischer Herbst. Warum so spät? Mein Kollege OIaf Majer weiß mehr dazu.

In Leipzig fallen häufig S-Bahnen aus: Betreiber Deutsche Bahn fehlt es an Fahrerinnen und Fahrern — die Probleme seien gar „verfestigt“. Josua Gerner hat sich auf den Bahnsteigen der Messestadt umgehört. Dort nehmen es manche Reisende inzwischen mit Sarkasmus: Betreiber Deutsche Bahn fehlt es an Fahrerinnen und Fahrern — die Probleme seien gar „verfestigt“. Josua Gerner hat sich auf den Bahnsteigen der Messestadt umgehört. Dort nehmen es manche Reisende inzwischen mit Sarkasmus: „Ist die S10 überhaupt schon mal gefahren?“

In Deutschland denken viele Menschen rechtsextrem: Das ist nicht neu, aber mit jeder Erhebung immer wieder schockierend. Laut der aktuellsten Mitte-Studie (Friedrich-Ebert-Stiftung) hat inzwischen jeder zwölfte Erwachsene im Land ein gefestigt rechtsextremes Weltbild. Das sind grob überschlagen acht Millionen Menschen. Seit 2021 habe sich der Wert verfünffacht. Das ist nicht neu, aber mit jeder Erhebung immer wieder schockierend. Laut der aktuellsten Mitte-Studie (Friedrich-Ebert-Stiftung) hat inzwischen jeder zwölfte Erwachsene im Land ein gefestigt rechtsextremes Weltbild. Das sind grob überschlagen acht Millionen Menschen. Seit 2021 habe sich der Wert verfünffacht. Felix Huesmann kennt die Ergebnisse der Studie

In Leipzig nimmt der Klimaschutzbeirat die Arbeit auf: Dem Gremium sollen neben Mitgliedern der Ratsversammlung auch 16 sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner angehören. Kritik daran kommt von CDU und AfD. Klaus Staeubert Dem Gremium sollen neben Mitgliedern der Ratsversammlung auch 16 sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner angehören. Kritik daran kommt von CDU und AfD. Klaus Staeubert hat die Hintergründe recherchiert

Dringende Hilfsgüter: Am 10. September sind Teile von Libyen durch extreme Unwetter verwüstet worden. Bislang wurden 4000 Todesopfer der Katastrophe identifiziert – Tausende weitere werden vermisst. Am Freitagvormittag startet vom Flughafen Leipzig/Halle ein Hilfstransport des Deutschen Roten Kreuzes.

Hochgefahrene Produktion: Pharmariese Beiersdorf hat in Leipzig-Seehausen ein neues Werk für 220 Millionen Euro aus dem Boden gestampft. Zur Eröffnung am Freitag kommt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vorbei.

Wegweisender Flow: Der aus Detroit stammende J Dilla legte einst die Grundlagen für einen neuen, mit Pharrell Williams und Kanye West zu Weltruhm gelangten HipHop-Sound. Leider verstarb der Produzent früh an einer Autoimmunerkrankung. Sein jüngerer Bruder Illa J setzt die Ideen bis heute fort. Am Freitagabend ist jener ab 21 Uhr live im Conne Island zu erleben.





