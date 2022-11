﻿Ab März 2023 wird Bowlingtreff zum modernen Naturkundemuseum

So soll das neue Naturkundemuseum im Bowlingtreff aussehen. Neben dem umgebauten Oktagon, einer Eingangshalle aus Glas am Ring (rechts) – im Hintergrund der ehemalige Uniriese – werden die bislang flachen Dächer über den unterirdischen Hallen als gläsernes Schaufenster umgestaltet. Sie bieten dann Einblicke in die Ausstellungen. Nach Abschluss der Vorplanungen soll es im März 2023 mit den ersten Arbeiten losgehen.

Leipzig. Es wird ein Prestigeobjekt an prominenter Stelle: Im März 2023 soll der Umbau des ehemaligen Bowlingtreffs auf dem Leuschnerplatz starten. Als Vorgriff auf die eigentliche Baumaßnahme (Start: 2024), die in einer Machbarkeitsstudie untersucht wurde, beginnt dann der Rückbau des Bestandsgebäudes. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges unterirdisches Umspannwerk, das 1986/87 zur Freizeitsportstätte umgeplant und um das Oktagon, ein achteckiges Eingangsbauwerk, erweitert wurde. Es soll zunächst entkernt, alles schadstoffbelastete Material entfernt werden, um eine „Gesundatmung“ des Gebäudes zu ermöglichen. Zu diesem Zweck werden Putz und Fliesen an allen Außenwänden abgeschlagen.

Museumschef Ronny Maik Leder (l.) zeigt vom Dach der Stadtbibliothek aus auf den ehemaligen Bowlingtreff, der zum modernen Naturkundemuseum umgebaut wird. © Quelle: André Kempner

Entkernung noch vor dem eigentlichen Baustart

„Dadurch lernen wir das Gebäude besser kennen, können Eventualitäten und Risiken beim eigentlichen Umbau vermeiden“, sagt Ronny Maik Leder, der Direktor des Naturkundemuseums. Der Rückbau erlaube eine tiefergehende Untersuchung des Bestandes auf Feuchte und Druckfestigkeit des Betons. Notwendig sei auch, das teils undichte Dach provisorisch zu verschließen, um weiteres Eindringen von Regen- und Oberflächenwasser zu verhindern. Durch die beabsichtigte Querbelüftung könne die Trocknung der Wände beschleunigt werden. Bevor es im Frühjahr 2023 losgeht, muss der Stadtrat allerdings noch die etwa 975.000 Euro genehmigen, die das Entkernen kostet. Doch daran gibt es wohl wenig Zweifel.

„Ich bin überzeugt, dass das Projekt ein Leuchtturm mit überregionaler Ausstrahlung und einem großen Mehrwert für die Stadt Leipzig wird“, sagt Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke). Sie spricht von einem „Vertrauensvorschuss“ vom Freistaat Sachsen, der die notwendigen Fördermittel für den Ausbau des Bowlingtreffs (geschätzte Kosten: 52,6 Millionen Euro) aus dem Strukturwandelprogramm des Bundes reserviert und zugesagt hat. In die Summe, heißt es, sind schon mögliche Baukostensteigerungen eingerechnet.

Die Pläne für den Umbau des Bowlingtreffs zum Naturkundemuseum sind konkreter geworden. Im März 2023 sollen die ersten Arbeiten starten. © Quelle: André Kempner

Unterirdischer Ausbau als Herausforderung

Der Ausbau des Bauwerks, das bis zu 15 Meter in die Tiefe hinab führt und vier Etagen für die künftige Ausstellung bieten wird, bleibt die eigentliche Herausforderung. Das Leipziger Büro Weis & Volkmann Architekten, das sich beim Wettbewerb durchsetzen konnte, favorisiert einen „öffnenden Schwung“ hin zum Eingangsgebäude, gestaltet die bislang flachen Dächer über den unterirdischen Hallen um. Die Osthalle des Ex-Bowlingtreffs wird für Sonderausstellungen genutzt. Die Decke der Westhalle, die die Dauerschau beherbergt, wird angehoben. Auf der Ostseite wird Material aufgeschüttet – dadurch werden als gläserne Schaufenster Einblicke ins Museum von außen möglich. Die Architekten, in einem Team mit dem Freianlagenplaner bbz Landschaftsarchitekten sowie dem Tragwerksplaner Staupendahl & Partner zusammenarbeiten, greifen Inhalte des Museums auf. So greift eine vertikale Raumspalte an der Westhalle beispielsweise die geologische Schichtung auf und macht Erdgeschichte erlebbar.

Das rund 15 Meter tiefgehende Gebäude wurde 1925/26 zunächst als unterirdisches Umspannwerk errichtet und 1986/87 nach Entwürfen von Winfried Sziegoleit zu einer Freizeitsportstätte umgeplant und um das achteckige Eingangsbauwerk (Oktagon) erweitert. Bis 1997 wurde das Gebäude unter dem Namen „Bowlingtreff“ genutzt und steht seitdem leer. © Quelle: André Kempner

Prähistorische Welten und Tiefseeexpedition

Museumschef Leder, der das Ausstellungskonzept mit 430 Themenkomplexen entwickelt hat, will zudem prähistorische Lebenswelten, die Kunst der Präparation sowie das beeindruckende Spektrum Leipziger Wissenschaftshistorie in verschiedenen Inszenierungen beleuchten. So rückt Leder beispielsweise die Tiefseeexpedition, die der Leipziger Zoologie-Professor Karl Chun 1898 mit dem Forschungsschiff Valdivia startete, ins Blickfeld. Oder erinnert an Herman Ter Meer als Wegbereiter der modernen Tierpräparation.

Blick auf den Leuschnerplatz: Der ehemalige Bowlingtreff wird zum Naturkundemuseum umgebaut. © Quelle: André Kempner

Das Museum soll etappenweise bis 2029 öffnen, das Oktagon mit Räumen für die Verwaltung wahrscheinlich früher. „Wir drücken aufs Tempo. Ich freue mich, dass es nun endlich losgeht und unsere Visionen greifbarer werden“, so Leder.

Das Naturkundemuseum ist derzeit am Goerdelerring beheimatet. Doch das Gebäude ist baufällig, die Flächen für Ausstellung zu klein. © Quelle: André Kempner

