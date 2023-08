﻿Aufschrei vom Förderverein: Stadt hat keinen Plan für wertvolle Sammlung

Leipzig. Viel ist von außen nicht zu sehen: Vor dem eigentlichen Baustart im kommenden Jahr haben die ersten Arbeiten im Inneren des ehemaligen Bowlingtreffs am Wilhelm-Leuschner-Platz begonnen, das bis 2029 zum modernen Naturkundemuseum umgebaut wird. Die einstige Freizeitstätte soll zunächst entkernt, alles schadstoffbelastete Material entfernt werden, um eine „Gesundatmung“ des Gebäudes zu ermöglichen. Für 2024 ist dann der eigentliche Baustart vorgesehen. Doch wie geht es im bisherigen Domizil in der Lortzingstraße weiter, welches die Ausstellung und Sammlung noch einige Jahre beherbergt?

Das Haus ist – bis auf die notwendigen technischen Anlagen für den Museumsbetrieb – weitgehend unsaniert. Wegen Brandschutzmängeln ist der Publikumsverkehr bereits seit nahezu einem Jahrzehnt eingeschränkt. So dürfen nur 50 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig in die Dauerschau. Dort ist es im Sommer heiß – mobile Klimageräte versuchen wenigstens etwas, die Temperaturen ins Erträgliche zu drücken.

Ronny Maik Leder, der Direktor des Naturkundemuseums, hat die Konzeption für das neue Haus im ehemaligen Bowlingtreff am Leuschnerplatz erarbeitet. Bis 2029 bleibt das Museum am alten Standort am Goerdelerring. Das jedoch ist weitgehend unsaniert. © Quelle: André Kempner

Das Dach wird repariert, kleine Mängel behoben

Durchs Dach regnet es allerdings durch schadhafte Stellen immer wieder hinein. Fenster sind ebenfalls undicht. Die Stadtverwaltung schätzt die Kosten für eine grundlegende Reparatur des Daches auf etwa 95 000 Euro. Diese soll noch in diesem Jahr erfolgen, heißt es im Juli-Stadtrat auf Anfrage der Grünen. Der kurzfristige Instandsetzungsbedarf konzentriert sich dabei „auf die das Kulturgut schützende, bauliche Gebäudestruktur“. Alle „notwendigen brand- und sicherheitstechnischen Anlagen“, heißt es, werden regelmäßig überprüft. So gab es im Mai 2023 eine Brandverhütungsschau durch die Feuerwehr. Die dabei aufgezeigten Mängel werden behoben. Für kleinere Reparaturen steht ein Budget von 13 000 Euro bereit.

Blick in die Dauerausstellung im Naturkundemuseum. Dort wird auch mit Tierpräparaten auf die Umzugssituation aufmerksam gemacht. Das alte Haus ist unsaniert, aus Brandschutzgründen ist der Zugang für Besucher begrenzt. © Quelle: André Kempner

Zu wenig, findet der Freundeskreis Naturkundemuseum und schlägt Alarm. Er beschwert sich – auch in einem Brief an alle Stadtratsfraktionen, dass die Leipzigs Stadtverwaltung wohl „noch immer nicht die Aufgaben und den Sinn des Naturkundemuseums als Archiv der Natur und ihre gesetzliche und gesellschaftliche Verantwortung zum Schutz von Kulturgut verstanden hat“. Rosemarie Heyde vom Förderverein des Museums: „Nach wie vor ist mir seitens der Stadtverwaltung keine Idee, kein Plan und keine Lösung bekannt, wie man die Sammlungen des Naturkundemuseums als schutzbedürftiges Kulturgut verantwortungsvoll unterbringen will.“ Das sehen die Grünen ähnlich: „Der bauliche Zustand des bisherigen Gebäudes und die immer noch zu geringe personelle Ausstattung behindern die Arbeit des Museums, obwohl es 2021 den sächsischen Museumspreis gewann“, konstatiert Grünen-Stadträtin Annette Körner.

Herman ter Meer hat Anfang des 20. Jahrhunderts durch seine lebensechten Arbeiten die Tierpräparation revolutioniert. Das Leipziger Naturkundemuseum besitzt eine umfangreiche Sammlung und zeigt sein Wirken auch in der Ausstellung. © Quelle: André Kempner

Offene Frage um künftiges Zentraldepot

Seit Jahren ist ein Zentraldepot für alle städtischen Museen im Gespräch. Mit dem Ausbau der Halle 12 auf der Alten Messe für Stadtarchiv und Jugendamt entstehen zwar auch zusätzliche Depoträume. Die sind aber nur fürs Stadtgeschichtliche Museum, das Bildermuseum sowie das Grassi Museum für Angewandte Kunst vorgesehen – und zwar als Zwischenlösung, bis sie das Stadtarchiv braucht. Fürs Naturkundemuseum ist das keine Lösung, da die Sammlungen nicht mehrmals umziehen können. Der ehemalige Bowlingtreff am Leuschnerplatz ist nur für Ausstellungen, Veranstaltungs- und Büroräume vorgesehen – nicht als Depot. Das Museum besitzt beispielsweise mit 240 Objekten die weltweit größte Sammlung von Tierpräparaten und Plastiken von Hermann ter Meer, der von 1907 am Zoologischen Institut der Universität Leipzig arbeitete – darunter auch längst ausgestorbene Tiere wie den Riesenalk.

Die Präparate sind zwar geschützt, lagern allerdings nicht unter den besten klimatischen Bedingungen. Wie es weitergeht, da bleibt sogar der sonst redegewandte Direktor Ronny Maik Leder stumm – und verweist lediglich auf das Kulturdezernat, das sich wohl den Hut dafür aufgesetzt hat. Dort bleibt eine Nachfrage am Dienstag unbeantwortet, weil Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) im Urlaub ist.

Magazinräume im alten Haus nicht geeignet

Fakt ist aber: Die Lagerbedingungen in den Magazinräumen sind nicht für eine langfristig schadfreie Unterbringung der Dermoplastiken geeignet. Die Sammlung wird zumindest in den Abteilungen Botanik, Wirbellosenzoologie und Archäologie durch Fachkuratoren betreut. Die Stellen für Geologie und Paläontologie, Wirbeltierzoologie und Ornithologie sind unbesetzt. Derzeit gibt es im Museum gut 16 Stellen, die sich 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen. Für das neue Haus, so der Förderverein, dessen Ausstellung auch konzeptionell vorbereitet werden muss, ist das auch im Vergleich mit anderen städtischen Museen viel zu wenig. Natürlich: Die Infrastruktur hat sich verbessert, es wurden neue Schränke und Mikroskope angeschafft, die Sammlung digitalisiert, ein Außenlager bezogen, eine zusätzliche Präparationswerkstatt eingerichtet, das Notfallmanagement zur systematischen Rettung wertvoller Objekte im Krisenfall überarbeitet. Doch das kann erst der Anfang sein, so der Förderverein.

Keine konkreten Pläne für Haus am Goerdelerring

Was passiert mit dem Haus am Goerdelerring nach dem Auszug? „Eine kulturelle Nutzung ist nicht vorgesehen“, so Kulturbürgermeister Jennicke (Linke) im jüngsten Stadtrat. Momentan gebe es dafür zumindest keine konkreten Pläne. Die Nutzung durch eine Schule wurde bereits geprüft und verworfen. „Momentan haben wir keinen Plan. Ich persönlich halte es für richtig, dass wir das Haus im Bestand der Stadt Leipzig behalten“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ebenfalls im Juli-Stadtrat.

