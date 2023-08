Naturkundemuseum – Aufschrei des Fördervereins ist gerechtfertigt

Tennis – Leipzig Open

Leipziger Tennis-Talent Barsukov will bis nach Wimbledon: „Mein Ehrgeiz ist riesengroß“

Nikolai Barsukov ist gerade einmal 16 Jahre alt, hat sein Ziel aber schon klar vor Augen: Er will zu den besten Tennis-Spielern der Welt gehören. So tickt der Youngster, der bei den Leipzig Open an den Start geht.