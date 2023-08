﻿Naturkundemuseum – Aufschrei des Fördervereins ist gerechtfertigt

Leipzig. Lange Zeit war das Naturkundemuseum das Stiefkind der Leipziger Museumslandschaft. Inzwischen gibt es eine klare Perspektive. Es zieht in den Ex-Bowlingtreff auf dem Leuschnerplatz, in dem vorbereitende Arbeiten für den Baustart längst begonnen haben. Das künftige „Museum für Naturkunde und Biodiversität im Bowlingtreff Leipzig“ soll ein Leuchtturm werden und weit über die Grenzen Leipzigs ausstrahlen. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Im jetzigen Haus lässt die Stadtverwaltung das Museumsteam ziemlich im Regen stehen. Das betrifft nicht nur das seit Jahren marode Dach, das 2023 zumindest geflickt wird. Eine Perspektive, wo eine der größten und bedeutendsten Sammlungen Leipzigs unterkommt und besser geschützt wird, gibt es nicht. Deshalb ist der Aufschrei des Fördervereins völlig gerechtfertigt. So wird zwar immer wieder suggeriert, dass sich im modernen Haus alles verbessert. Doch dort kommt maximal ein Prozent der wertvollen Sammlung in der Ausstellung unter. Wo der Rest konservatorisch und klimatisch besser geschützt wird, bleibt unklar.

Veränderungen der Natur müssen dokumentiert werden

Bis 2029 ist noch ein weiter Weg. Bis dahin muss garantiert sein, dass das Naturkundemuseum am jetzigen Standort funktioniert und sich entwickeln kann. Das ist unerlässlich, zumal die heimische Natur vom Klimawandel bedroht ist und Veränderungen in der Biodiversität dokumentiert werden müssen. Momentan scheint dieses „Leipziger Archiv der Natur“ auch von der Untätigkeit im Kulturdezernat bedroht zu sein.

