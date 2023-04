﻿Plagwitzer Bar „Noch Besser Leben“ sagt vorerst alle Veranstaltungen ab

Leipzig. Kurz vor Ostern gab es dann doch eine offizielle Mitteilung von der Plagwitzer Bar „Noch besser Leben“. Auf Instagram und über ihre Website teilten die Betreiber mit, dass im April 2023 keine Veranstaltungen in der Merseburger Straße 25 stattfinden. Die Erklärung dafür blieb allerdings vage. „Wegen neuer behördlicher Auflagen gibt es gerade keine Veranstaltungen, daran arbeiten wir gerade. Im Zuge dessen mussten wir alle geplanten Events für den April absagen.“

Das NBL wurde 2006 in einem Gründerzeithaus an der Ecke zur Karl-Heine-Straße eröffnet. Über der Bar in einem früheren Laden richteten die Macher im ersten Stock einen „Konzertsalon“ auf etwa 50 Quadratmetern ein. Dafür bauten sie auch ein ehemaliges Wohnzimmer um. Seither fanden dort etwa 2000 Veranstaltungen statt, steht ebenfalls auf der Website. Die Künstler-Gage setze sich oft nur aus einer kostenfreien Übernachtung in den benachbarten Bandzimmern, Speis und Trank zusammen.

Neue Geschäftsleitung hat übernommen

Schon ein Konzert von Sorry Gilberto am 3. März wurde abgesagt. „Aktuell stehen keine Veranstaltungen an!“, hieß es später auf der Website. Nach mehreren LVZ-Anfragen war vor Ort schließlich zu erfahren, dass im NBL jüngst ein neues Duo die Geschäftsleitung übernommen habe. Diese Geschäftsleitung erklärte dann, sie wolle sich gegenwärtig nicht über das hinaus äußern, was auf der Website steht.

Ergiebiger verlief eine Anfrage beim Amt für Bauordnung und Denkmalpflege. Es gebe keine Anordnung der Stadt, welche die Nutzung für Veranstaltungen einschränkt oder untersagt, erläuterte das Amt. Jedoch habe das Rathaus „eine Anhörung gemäß Paragraf 28 Verwaltungsverfahrensgesetz an den Betreiber versandt“. Grund dafür seien mehrere Lärmbeschwerden gewesen.

Zwei Veranstaltungen pro Woche erlaubt

Der Betreiber sei auf Bestimmungen in der Baugenehmigung hingewiesen worden, hieß es weiter. „Es gibt eine Baugenehmigung für zwei Veranstaltungen bis 22 Uhr pro Woche. Die Baugenehmigung wurde nicht eingehalten.“ Im genehmigten Umfang seien im NBL aber nach wie vor Veranstaltungen zulässig. Der Betreiber dürfe dabei nur nicht die Grenzen der Lärmimmissionswerte überschreiten, welche ebenfalls in der Baugenehmigung festgeschrieben worden seien.

Falls die Zahl der Veranstaltungen erhöht oder Betriebszeiten ausgedehnt werden sollen, müsste der Betreiber einen Antrag zur Änderung der Baugenehmigung stellen, erläuterte das Amt noch. Dann würde die Stadt prüfen, ob eine solche Änderung „mit der Umgebung verträglich“ und damit zulässig ist.

Solange das NBL keine Veranstaltungen durchführt, bleiben die Bar und die Eckladen Bar den Angaben zufolge weiter geöffnet.