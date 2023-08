﻿Nebenjobs per App in Leipzig: Hält das Konzept, was es verspricht?

Leipzig. Es begann mit dem Wort „Faulheit“. Es ist gerade wieder in aller Munde. Bei Politikern. Bei Unternehmern. Bei meinen Eltern. „Junge Leute wollen heute nicht mehr arbeiten“, sagen sie. Jobs gäbe es ja überall. Stimmt das?

Aber anstatt länger über den Satz nachzudenken, stehe ich sehr wenig später vor den großen Türen eines Leipziger Shoppingcenters. Ich habe den Job in der App gefunden, so einfach kann das also sein. Zenjob heißt die Firma dahinter, gegründet 2015 in Berlin. Monatlich loggen sich rund 50.000 Menschen ein, die aus deutschlandweit 70.000 Jobs in 39 Städten wählen können. Viele davon: im Ballungsraum Leipzig/Halle. Zenjob verspricht die erste Hälfte des Gehalts nach drei Tagen.

Konsum, Porsche & Co. – alle suchen Aushilfskräfte

Als ich die App zum ersten Mal öffne, bin ich begeistert. Was es nicht alles zu tun gibt! Eine Konsumfiliale im Leipziger Süden sucht jemanden, der frische Ware in Regale räumt. Gleich am nächsten Tag von 12 bis 19 Uhr. Vorkenntnisse sind keine gefragt. Dafür ist der Lohn ganz okay: 14,30 Euro pro Stunde, knapp über dem Leipziger Durchschnitt.

Ich scrolle. Aha, ein Umzugsunternehmen sucht zur gleichen Zeit noch zwei Möbelpacker. Sie legen noch mal 50 Cent obendrauf. Auch Porsche, Würth und ein Apothekenversand aus Taucha scheinen händeringend in den nächsten Tagen Aushilfskräfte zu suchen.

Und dann sind da noch Jobs, für die man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Als Küchenhilfe (13,20 Euro pro Stunde) benötigt man ein Gesundheitszeugnis. Für eine Schicht auf der Baustelle braucht man spezielle Arbeitsschuhe.

Weil ich keine Spezialschuhe besitze und möglichst schnell in Arbeit kommen will, bewerbe ich mich bei der Konsumgenossenschaft Leipzig. Die Filiale ist in meiner Nähe. In meinem Kopf verwandelt sich mein Viertel in eine perfekte Aushilfsjob-Welt: Jeder packt an, wo gerade Not am Mann ist. Der Journalist im Supermarkt, vielleicht morgen die Kassiererin beim Zeitung-Austragen? „Zum Bewerben wischen“, sagt die App. Ich wische.

Zenjobber verdienen oft besser als ihre Kollegen

Zenjob gibt keine offiziellen Zahlen für Leipzig heraus. Daher eine kurze Umfrage im Bekanntenkreis: Viele, wirklich viele haben die App schon genutzt. Wenn das Geld am Monatsende knapp war. Wenn ein Urlaub anstand. Wenn man der Freundin ein teures Geschenk machen wollte.

Manche halfen im Biergarten an der Galopprennbahn aus. Andere fuhren für Flink Lebensmittel aus. Zenjob zahlt einen eigenen Mindestlohn – 13 Euro pro Stunde. Meistens verdienen Zenjobber mehr als ihre Kollegen vor Ort. Flexibilität lohnt sich also: Wer spontan einspringt, wird belohnt. Damit es nicht zu Zerwürfnissen kommt, warnt die App aber: „Es ist verboten, am Arbeitsplatz über sein Gehalt zu sprechen.“

Kann das alles plötzlich so einfach sein: einen Job finden? Seit es die Bundesrepublik gibt, werden hier Wahlkämpfe mit dem Thema Arbeitslosigkeit geführt. Die einstige PDS plakatierte SPD-Kanzler Gerhard Schröder einmal mit dem Satz: „Arbeitslosigkeit hat ein Gesicht“. Doch spätestens seit Ende der Nullerjahre sinkt die Zahl der Arbeitslosen. An ihre Stelle trat ein neues Problem: der Fachkräftemangel. Gab es 2010 noch etwa 800.000 offene Stellen, sind es heute fast zwei Millionen.

Wobei mit Fachkräften nicht unbedingt studierte oder ausgelernte Arbeiter gemeint sind. Gastronomen, die manchmal über jede helfende Hand glücklich wären, stellten nach der Corona-Pandemie Schilder vor ihre Restaurants: „Seid nett zu unserer Bedienung, gutes Personal ist schwerer zu finden als Gäste.“

„Unsere Kundschaft erwartet, dass die Regale immer voll sind“

Mit Zenjob bekommt die neue Lage auf dem Arbeitsmarkt nun ein eigenes Icon auf dem Handy-Display. Anstatt sich wie in den Neunzigern Jahren vor dem Arbeitsamt die Beine in den Bauch zu stehen, halten Arbeitswillige heute den Daumen über das Display: Wische ich oder wische ich nicht? Ja, ist es so einfach?

Wohl doch nicht. Erste Ernüchterung. „Ups, leider wurdest du nicht ausgewählt“, vermeldet die Zenjob-App. Konsum möchte mich nicht. Wie war das jetzt mit dem Fachkräftemangel? Ich begebe mich aus der Deckung, zurück in die Redaktion, kurzer Anruf in der Unternehmenszentrale der Genossenschaft.

Konsum-Sprecherin Anja Malek. © Quelle: privat

Konsum-Sprecherin Anja Malek muss ein bisschen lachen. Ja, das könne sein, sagt sie. „Vielleicht haben Sie noch nicht genug Erfahrung.“ Und vermutlich habe jemand anderes, jemand Besseres den Job bekommen, darüber entscheide die Personalabteilung. Da Konsum bei Zenjob weit über Mindestlohn zahlt, dürfte ich nicht der einzige Interessent gewesen sein. Und mich hat noch kein Arbeitgeber bewertet. Meine Anwesenheitsrate, die künftigen Chefs in der App anzeigt, wie pünktlich oder zuverlässig ich bin, sie liegt noch bei Null.

Dann schwärmt Sprecherin Malek von Apps wie Zenjob. „Früher war es fast unmöglich, Schichten spontan zu besetzen“, sagt sie. Fällt heute 24 Stunden vorher eine Kraft aus, meldet sich die Filialleitung beim Personalchef. Der stellt den Job bei Zenjob rein. Besonders wichtig werde die App wieder im Winter, zur Grippezeit. Dann, sagt Malek, würde man andauernd Jobs ausschreiben.

„Manche Arbeiten müssen eben gemacht werden“, sagt Malek dann noch. Etwa kassieren oder Regale einräumen. „Unsere Kundschaft erwartet, dass die Regale immer voll sind.“ Wer dabei spontan mithelfe, müsse zwar auf einiges verzichten, was Konsum seinen Festangestellten bietet: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, die Weihnachtsfeier. Dafür behalte man seine Flexibilität. Ein guter Deal, oder?

Ich will nun auch flexibel sein – und bewerbe mich noch bei vier anderen Konsumfilialen. Die App antwortet zügig: Ups, ups, ups, ups. Und nun?

Zenjob hat in sieben Jahren noch nicht einen Euro verdient

„Ich hoffe, dass man mich hören kann“, sagt die Männerstimme, im Hintergrund Wellenrauschen. Frederik Fahning (Foto) ist gerade im Urlaub an der Nordsee. Zeit für ein Interview nimmt sich der Gründer von Zenjob trotzdem. Sein Unternehmen befindet sich in, nun ja: stürmischen Gewässern. „Viele sehen uns immer noch als Start-up, dabei sind wir das längst nicht mehr“, sagt er.

Der Grund: Zenjob gibt es seit sieben Jahren. Seither hat die App aber noch nicht einen einzigen Euro verdient. Fahning und seine beiden Mitgründer zahlen ihre Gehälter – und die ihrer 300 Angestellten – mit geliehenem Investorengeld. Wie ein junges Start-up. Dass die von ihnen erträumte Arbeitswelt, in der die Arbeitnehmer mächtiger sind als ihre Chefs, Wirklichkeit wird, hänge aber genau davon ab: Ob eine App wie Zenjob existieren und wachsen kann.

Frederik Fahning, einer der drei Zenjob-Gründer. © Quelle: Konrad Stöhr / Zenjob

Denn Zenjob, erläutert Fahning, vermittele nicht bloß Jobs. Wer sich anmelde, schließe einen Rahmenvertrag mit seinem Unternehmen. In diesem seien allerlei Dinge geklärt: Arbeitsschutz, Versicherungen, Tariflöhne. „Die Zeiten, in denen man am Fabriktor klopft und um einen Job bettelt, sind vorbei“, sagt Fahning. Damit meint er auch: Chefs, die nicht pünktlich zahlen. Oder gar nicht zahlen. „Wenn nötig, treiben wir das Geld für unsere Talents ein.“

Talents, so nennt Zenjob alle, die sich per App einen Job organisieren. Die Talents, sagt Fahning, seien aber keine Kontrahenten, im Gegenteil. Konkurrieren würden eher die Arbeitgeber. Einen Job auf Zenjob zu stellen, lassen sich manche einiges kosten: Pro verkaufte Schicht kassiert Zenjob rund 20 Euro. Künftig will die App den Stundenlohn dem aktuellen Angebot an Jobs anpassen. „Dann buhlen die Arbeitgeber um unsere Talents“, ist Fahning überzeugt.

„Arbeiterlosigkeit ist gefährlicher als Arbeitslosigkeit!

Klickt man sich einige Tage durch Zenjob, wirkt das Portal tatsächlich wie eine Dating-App. Wer bietet was? Möchte man eher ein gutes Gehalt oder einen kurzen Arbeitsweg? Wer nichts findet, wartet eben ein bisschen und loggt sich dann wieder ein. Und wenn alles passt: wischen, um sich zu bewerben.

Fahning erzählt von einem Buch, das seinen Blick auf die Welt veränderte. Er las es erst letztes Jahr, gleich nach Erscheinen. Geschrieben hat es einer seiner Konkurrenten: Sebastian Dettmers, Gründer von Stepstone, einem anderen Jobvermittlungsportal. Titel des Buchs: „Die große Arbeiterlosigkeit“. Seit dem Buch, sagt Fahning, habe er verstanden, dass die schrumpfende Bevölkerung die größte Bedrohung des deutschen Wohlstands sei. Arbeiterlosigkeit, sagt er, sei gefährlicher als Arbeitslosigkeit.

Wie viele Gründer vor ihm versichert Fahning: Er möchte nicht bloß eine App profitabel machen, es gehe ihm um etwas Größeres. In diesem Fall: um unseren Wohlstand. „Wenn es keinen Wohlstand gibt, verschwinden wir auch“, sagt er.

„Manche Jobs lassen sich nicht automatisieren“

Damit das nicht passiert, fordert Fahning zwei Dinge. Einerseits: Ein Ende der „Politik der Abschottung“, wie er sagt. „Manche Jobs lassen sich nicht automatisieren. Und es gibt auch nicht genug Menschen, die sie machen“, sagt Fahning. „Also sollten wir Menschen aus anderen Ländern die Chance geben.“

Zweitens fordert er ein neues, flexibleres Arbeitsrecht: „In Deutschland dominieren langfristige Festanstellungen und Selbstständigkeit, dabei gibt es so viel mehr Ansprüche an den Job.“ Auch über Zenjob kann sich nur für Jobs bewerben, wer bereits woanders festangestellt ist oder studiert. So muss der Arbeitgeber keine Renten- und Krankenversicherung zahlen. Dass es alle anderen tun, ist eine Errungenschaft deutscher Arbeitskämpfe. Sollte man das wirklich aufweichen?

„Ich bin wegen Zenjob hier“ – „Ah, klar“

Während ich darüber nachdenke, bewerbe ich mich auf meinen nächsten Job. Nichts Besonderes. 13,20 Euro im Modegeschäft eines Leipziger Einkaufszentrum. Was zu tun ist? Unklar. Dafür gleich morgen. Wann, wenn nicht jetzt? Eine halbe Stunde später meldet die App: „Glückwunsch! Du hast den Job bekommen.“

Vor meiner Schicht muss ich per Smartphone einchecken. Dann stelle ich mich an der Kasse vor. „Ich bin wegen Zenjob hier.“ – „Ah, klar.“ Hinten im Geschäft geht es ins Lager. Ich lerne Geschäftsführer Mirko kennen. Seine Einweisung dauert zehn Minuten. Hier sind die Toiletten. Dort die Kaffeemaschine. Und hier verrichte ich meine Arbeit.

In braunen Pappkartons liegen eingeschweißte Artikel. Ich muss sie auspacken und auf Bügel hängen. Mit einem Handy scanne ich die Barcodes der Etiketten – und korrigiere, wenn nötig, die aufgeklebten Preise. Manche Artikel, Hosen oder Jacken, sind teurer geworden. Mirko erklärt, dass viele Rohstoffe und Frachtkosten gestiegen sind.

Dann erfahre ich von der Personalnot. 14 Angestellte arbeiten in dem Modegeschäft, nur zwei davon fest. Eine von ihnen lerne ich später kennen. „Festangestellt will eben keiner mehr“, sagt sie. Von den zwölf Teilzeitkräften fehle schnell mal jemand – Urlaub oder krank. Dann sucht das Geschäft per Zenjob andere Mitarbeiter.

„Sorry, morgen mache ich frei“

Ich arbeite sechs Stunden lang durch. Und ich hätte noch sechs weitere machen können. Arbeit gibt es genug. Nach einer Stunde fragt mich Mirko: „Kannst du morgen gleich noch mal? Draußen ist schon wieder neue Ware gekommen.“

Ich lehne ab – und entschuldige mich sogar dafür. „Sorry, morgen mache ich frei.“ Drei Tage später ist das Gehalt auf meinem Konto.

