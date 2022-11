Am Wochenende sollen in Leipzig die ersten Schneeflocken fallen.

Schnee und erste Minus-Grade: So wird das Wetter in Leipzig am Wochenende

Leipzig. Am Wochenende müssen Leipzigerinnen und Leipziger sich warm anziehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Samstag einen negativen Rekord angekündigt: Temperaturen bis unter Minus fünf Grad würden erwartet. Außerdem sollen am Freitagnachmittag die ersten weißen Flocken vom Himmel fallen.

Deutscher Wetterdienst kündigt leichten Schneefall für Leipzig an

„Die Höchsttemperatur ist bereits erreicht“, erklärt Thorsten Lehne, Meteorologe des DWD, am Freitag gegenüber der LVZ. Bis zum Nachmittag sinke die Anzeige auf dem Thermometer auf etwa null Grad Celsius. Der Regen gehe dann über in leichten Schneefall. „Da bleibt aber nichts liegen“, so der Wetterexperte, „dafür muss der Boden noch kälter werden.“ Bessere Chancen auf ein paar Zentimeter Schneedecke gebe es in Sachsen etwa im Westerzgebirge oder im Vogtland.

Negativer Temperatur-Rekord am Samstag

Am Samstag ist laut DWD Schluss mit Niederschlägen aller Art, stattdessen zeige sich die Sonne. „Ein Schön-Wetter-Tag“, nennt es der Meteorologe Lehne. Lediglich ein paar wenige Wolken seien zu erwarten.

Doch die Sonnenstrahlen haben ihren Preis: Die Temperaturen sinken tagsüber unter null, in der Nacht zum Sonntag sogar unter Minus fünf Grad. „Dann trifft die kalte Luft aus Nordosten mit maximaler Stärke auf Leipzig“, so Lehne. Damit werde der Sonnabend der kälteste Tag seit Langem und voraussichtlich auch der kälteste überhaupt im November.

Mildere Temperaturen in der kommenden Woche

Nach dem Negativ-Rekord soll es ab Sonntag bereits milder werden. Wärmere Luft aus südwestlicher Richtung bringt in der kommenden Woche Temperaturen von bis zu fünf Grad plus. Generell kündigte der DWD bereits einen eher milden Winter in Deutschland an.

Von flp