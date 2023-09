Der Neonazi-Terror von Colditz: Die LVZ-Recherchen im Podcast

Newsletter „Leipzig Update“

Feuer in IC, Parteien im AfD-Schock und Debatte um eine Grundschule: Das war der Freitag

Was ist in dem IC passiert, der am Vormittag in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes wegen eines Feuers evakuiert werden musste? Wie reagieren die Parteipolitiker in Sachsen auf das enorme Umfragehoch der AfD? Und braucht Leipzig (k)eine neue Grundschule am Sportforum? Die Themen im Leipzig Update.