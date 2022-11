﻿Neonlicht-Kunstwerk: Wie Leipzigs größtes „S“ zum Stadthafen kam

Leipzig hat ein neues Neonlicht-Kunstwerk. Direkt am Stadthafen strahlt in den Abendstunden ein riesiges „S“ in weichem Rot. Der Großbuchstabe stammt von einem Wahrzeichen in Jena. An seinem Ortswechsel waren eine Spezialfirma und eine Start-up-Investor wesentlich beteiligt.

Neonlicht-Style in der blauen Stunde: Leipzigs größtes „S“ ist das neue Wahrzeichen in der Schreberstraße gleich neben dem Stadthafen

Leipzig. Am schönsten strahlt es in diesen sonnigen Spätherbst-Tagen in der blauen Stunde. Wenn sich ab 17 Uhr der Abend über Leipzig senkt, leuchtet das neue, fast drei Meter große und 140 Kilogramm schwere Riesen-S im warmen roten Neonlicht in der Schreberstraße als neues Wahrzeichen direkt auf die Großbaustelle am Stadthafen. Ein technisches und künstlerisches Highlight am westlichen Rand der City, das Nacht für Nacht in seinen Bann zieht. Zu verdanken hat die Stadt dieses neue Neonlicht-Kunstwerk der Leipziger Spezialfirma NEL und dem Start-up-Investor und -Berater Professor Roland Fassauer.

Intershop-Logo am JenTower

Dabei zierte der Großbuchstabe mit einem Firmenschriftzug noch vor zwei Jahren ein Wahrzeichen im thüringischen Jena. Rückblende: Im Herbst 2020 steht der Umzug für das IT-Unternehmen Intershop fest. Raus aus dem JenTower, dem mit knapp 160 Meter (inklusive Antenne) höchsten Bürogebäude im deutschen Osten, rein in eine neue Firmenzentrale. Damit fällt auch die Entscheidung, dass das weithin sichtbare Firmenlogo abmontiert wird. Rund 20 Jahre zuvor hatte die Spezialfirma Neontechnik Elektroanlagen Leipzig (NEL) die meterhohen Leuchtbuchstaben an die Außenfassade des früheren Jenaer Uni-Riesen montiert. An der ingenieurtechnischen Meisterleistung made in Mitteldeutschland war auch der Brehnaer Stahlbauer Matthias Gabler beteiligt. Seine Firma hatte die Konstruktion für die 28. und 29. Etage des JenTowers geliefert und aufgebaut.

Der JenTower in der thüringischen IT-Hauptstadt Jena mit dem Logo der Intershop AG.

NEL erhielt schließlich auch den Auftrag, die Intershop-Buchstaben wieder von dem zwischen 1970 und 1972 errichteten Hochhaus abzumontieren. „Es war eine knifflige Aufgabe, zwei Monteure von uns mussten den Schriftzug in seine Einzelteile zerlegen“, erinnert sich NEL-Projektmanager André Ballstedt an den Abbau vor 24 Monaten. Wegen der enormen Höhe sei der Einsatz eines Kranes unmöglich gewesen. Alles in allem, so Ballstedt, habe die Demontage einen guten Monat gedauert. Weil fast alle Buchstaben zugunsten der Jenaer Friedrich-Schiller-Universität und der Ernst-Abbe-Hochschule versteigert werden sollten, setzte der NEL-Mann mit seinem Team auch alle wieder schön zusammen. Dann startete bei Ebay die Versteigerung. Nur das „I“ landete direkt in der neuen Intershop-Firmenzentrale.

Versteigerung bei Ebay – Einstiegsgebot lag bei 500 Euro

Das Einstiegsgebot pro Buchstabe lag bei 500 Euro – und hier kommt Roland Fassauer ins Spiel. Der Leipziger Start-up-Berater und IT-Experte besaß zwei passende Grundlagen für die Versteigerung: Er hatte schon als Student für Intershop gearbeitet und war von 1994 bis 2005 für den börsennotierten ostdeutschen Sofware-Multi in verschiedenen Manager-Positionen tätig. Zur emotionalen Bindung gesellte sich das praktische Element: Fassauer gehört das Filetgrundstück in der Leipziger Schreberstraße 13. Das neue Bürohaus am Elstermühlgraben hat sein Bruder Martin, ein Architekt, im Hafenstil entworfen.

Betonplatte musste metertief in den Boden eingelassen werden

Schreberstraße, Stadthafen, Start-ups – gib mir ein „S“! Der Platz für die Installation des Großbuchstabens war schnell gefunden. „Ich wollte das ,S‘ unbedingt nach Leipzig holen“, sagt Fassauer. Und er erhielt den Zuschlag – für rund 5000 Euro. NEL stieg wieder ein, organisierte den Ortswechsel von Thüringen nach Sachsen. Der Aufwand sei groß gewesen, berichtet NEL-Manager Ballstedt. Allein die Betonplatte zur Halterung für den Buchstaben musste metertief in den Boden eingelassen werden. Hinzu kam die Aufarbeitung der Neon-Röhren. Aber, so Ballstedt, die Arbeit habe sich definitiv gelohnt. Wie die Löffel-Familie (Karl-Liebknecht-Straße), die Pinguine an der Pinguin-Eisbar (Katharinenstraße) und die Isolator-Zündkerze am Bildermuseum spiele das große „S“ am Stadthafen in einer ganz eigenen Kunstliga. Echter Neonlicht-Style – am schönsten in der blauen Stunde.