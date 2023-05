﻿Urteile im Prozess um Leipziger Drogenshop „Candy Love“ erwartet: Diese Fragen bleiben strittig

Seit Anfang des Jahres läuft am Landgericht Leipzig der Prozess um den Leipziger Drogenshop „Candy Love“. Obwohl fast alle der Angeklagten um den Netflix-Star Maximilian Schmidt gestanden haben, birgt das Verfahren noch einige Knackpunkte. Am Mittwoch soll das Urteil verkündet werden.

Leipzig. Seit Januar läuft der Prozess gegen den als Kinderzimmerdealer bekannten Leipziger Maximilian Schmidt (28) und vier Mitangeklagte. Sie sollen zwischen April 2019 und Januar 2021 über die Internetplattform www.candylove.to Rauschgift und verschreibungspflichtige Medikamente in mehr als 470 Postsendungen an Kunden verschickt haben. Am Mittwoch will die zuständige Strafkammer ihr Urteil verkünden. Bis zum Schluss bleiben einige Fragen strittig. Die LVZ gibt einen Überblick.