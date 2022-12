﻿„Netz 24“ für den Nahverkehr: Eine Chance für Leipzigs Ortsteile

Leipzig kommt mit der Verkehrswende ein gutes Stück voran, meint LVZ-Redakteur Andreas Tappert. Was bis jetzt vom neuen „Netz 24“ bekannt ist, klinge nachhaltiger und eröffne den Ortsteilen am Stadtrand neue Möglichkeiten für einen Anschluss an den Nahverkehr. Wenn Bürger und Politiker die Chance nutzen.

Leipzig. Wer es mit der Verkehrswende ernst meint, muss vorgehen wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB): Neue Bedienungskonzepte entwickeln; und sie dann behutsam ins Netz einpassen. Denn es macht keinen Sinn, große Linienbusse an den Stadtrand zu schicken, wo nur sporadisch Fahrgäste einsteigen. Das kostet Unsummen und belastet die Umwelt. Kleine Fahrzeuge, die nur rollen, wenn sie tatsächlich gebraucht werden, sind eindeutig nachhaltiger. Denn knappe Ressourcen werden besser eingesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für die Ortsteile am Stadtrand eröffnen sich dadurch spannende Möglichkeiten: Ortschafts-und Stadtteilbeiräte, die auf die Gesprächsangebote der LVB eingehen, können viele Verbesserungen für ihre Bewohner aushandeln – und die LVB leichter in dicht besiedelten Gebieten ihre Straßenbahn- und Buslinien ausbauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Netzweiterungen in den 2030er Jahren – jetzt die Weichen stellen

Ein wichtiger Schritte in diese Richtung ist schon getan. Der Freistaat hat in dieser Woche den LVB die Fördermillionen für die Produktion breiterer Straßenbahnen verbindlich zugesichert – in zwei Jahren werden die ersten dieser Fahrzeuge in Leipzig rollen. Und die LVB reden mit der Stadtspitze wieder über Netzerweiterungen – zum Klinikgelände in Probstheida zum Beispiel und nach Liebertwolkwitz. In den 2030er Jahren könnte es so weit sein, heißt es intern. Wenn das klappen soll, müssen jetzt die Weichen gestellt werden.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

– für iOS

– für Android