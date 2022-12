﻿„Netz 24“ für den Nahverkehr: Eine Chance für Leipzigs Ortsteile

Leipzig kommt mit der Verkehrswende ein gutes Stück voran, meint LVZ-Redakteur Andreas Tappert. Was bis jetzt vom neuen „Netz 24“ bekannt ist, klinge nachhaltiger und eröffne den Ortsteilen am Stadtrand neue Möglichkeiten für einen Anschluss an den Nahverkehr. Wenn Bürger und Politiker die Chance nutzen.

