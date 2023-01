﻿Erstes Geschäft in den Leipziger Pittlerwerken: Neuer Fahrradladen öffnet seine Pforten

In den Leipziger Pittlerwerken hat am Montag das erste Geschäft eröffnet: der Fahrradladen „LE.RAD“.

Leipzig-Wahren. In den Leipziger Pittlerwerken hat am Montag ein neuer Fahrradladen seine Pforten geöffnet. Das Geschäft "LE.RAD" ist damit der erste Einzelhandel, der auf das ehemalige Industriegelände zieht. Den eigenen Angaben nach soll der Laden mehr Leben in den Stadtteil Wahren bringen.

Pittlerwerke in Leipzig-Wahren bekommt ersten Laden

„LE.RAD“ ist Werkstatt und Fahrradgeschäft zugleich. „Es wird so viel von Nachhaltigkeit geredet und keiner macht etwas. Wir schon“, betonte Geschäftsführer Kay Fonfara. In seinem Laden würden unter anderem Trek- und Diamant-Bikes verkauft – für beide Fahrrad-Marken gibt es eine Produktionsstätte in Sachsen. „Sie werden im Diamant-Werk in Hartmannsdorf gefertigt oder komplettiert.“

Leipziger Kay Fonfara (rechts) eröffnet mit Hans Koch (Mitte) und Peter Nell (links) den Fahrradladen „LE.RAD“ auf dem Gelände der Leipziger Pittlerwerke. © Quelle: LE.RAD GmbH

Die Pittlerwerke wurden 1889 einstmals als Werkzeugfabrik erbaut. Nach der Wiedervereinigung gab es Versuche, den Betrieb weiterzuführen. Seit die „Pittler-Tornos Werkzeugmaschinen GmbH Leipzig“ dann 1997 in Konkurs ging, steht das Werk leer.

Auf dem ehemaligen Industriegelände finden bereits seit einigen Jahren aber auch verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt. Seit dem vergangenen Jahr wird eine der Industriehallen von einem Leipziger Tanz-Ensemble als Proberaum genutzt. Nun ist der erste Einzelhandel eingezogen.

Zum Zeitpunkt der Ladeneröffnung kündigte das Unternehmen an, dass es ab 2024 zusätzlich eine Lackierwerkstatt, eine Indoor-Teststrecke und eine Event-Area für Radsportfreunde auf dem Gelände etablieren wolle.

