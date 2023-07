Neu in Leipzig: Alles für den Hund, Café Alma und ein Späti am Südplatz

Leipzig. Die Messestadt wächst weiter und auch im Juli gibt es Neuzugänge in der Gastronomie-Szene und im Einzelhandel. Die LVZ hat eine Übersicht „Neu in Leipzig“ zusammengestellt.

Café Alma: Selbst gebackener Kuchen am Kanal

Sophie Sülzle hat am 6. Juli die Neueröffnung des Cafés „Alma“ am Karl-Heine-Kanal gefeiert – dort, wo vorher das Café Oink war. Wer die süßen vegetarischen Leckereien wie Schwedische Apfeltorte, Karottenkuchen oder Zucchini-Schoko probieren möchte, dem sei ein Spaziergang oder eine Radtour in Richtung Lindenauer Hafen empfohlen. Die 30-jährige Gastronomin serviert zudem vegetarisch-vegane Frühstücks- und Mittagsangebote.

Adresse: Café Alma, Lauchstädter Straße 15 HH, 04229 Leipzig (Zugang über den Fußweg am Karl-Heine-Kanal). Geöffnet Donnerstag bis Montag 10 bis 18 Uhr. Ruhetage Dienstag und Mittwoch.

Eisenkopf: Restaurant mit Anspruch

Die Plätze im neuen Lokal „Eisenkopf“ von Renkli-Betreiber Fatih Demirbas sind auf 15 begrenzt. Der bekannte Gastronom empfiehlt seinen Gästen eine Online-Reservierung, um am „Chef’s Table“ im Gastraum, der zugleich Küche ist, das Sechs-Gänge-Menü zu genießen. Es werden aber auch Einzelgerichte serviert, versichert der Chef.

Wirt Fatih Demirbas und seine Restaurantchefin Diana Chefkasova im Restaurant „Eisenkopf“ im Peterssteinweg in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Adresse: „Eisenkopf“, Peterssteinweg 18, 04107 Leipzig. Geöffnet Mittwoch bis Sonnabend 18.30-23 Uhr, Sonntag 15-21 Uhr. Ruhetage Montag und Dienstag.

Dogstyler Leipzig: Alles für den Hund

Für Leipzigs Hundefreunde gibt es seit Kurzem im Leipziger Stadtteil Eutritzsch ein neues Paradies namens „Dogstyler“. Inhaber und Franchise-Geschäftspartner Roy Schuster bietet exklusive Artikel für vierbeinige Haustiere an: „Wir haben Indoor- und Outdoor-Betten im Angebot, aber auch Trocken- und Nassfutter, Halsbänder und Geschirr, Pflegeprodukte, Regenmäntel und Schwimmwesten, Läufigkeitshöschen bis hin zu maßangefertigten Transportlösungen fürs Auto im Angebot“, erklärte der 37-jährige Tierfreund und Besitzer einer Continental-Bulldog-Hündin. Kundenparkplätze sind vorhanden.

Adresse: Dogstyler Leipzig, Eutritzscher Straße 7, 04105 Leipzig. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10-19 Uhr, Sonnabend 10-16 Uhr.

Kaspar Schmauser: Frische zubereitete Bowls

Die Karli hat ein neues vegetarisches-veganes Schnellrestaurant. Das nennt sich „Kaspar Schmauser“, dessen Gründer aus Franken kommt und auf vegane Bowls, Currys und Sweets spezialisiert ist. Im Health-Food-Laden gibt es aber auch Longdrinks, Bier und Weine sowie hausgemachte Limonaden.

Das „Kaspar Schmauser“ punktet mit frischen Speisen wie diesem „Summer Supreme Salad“. © Quelle: Andre Kempner

Adresse: Kaspar Schmauser, Karl-Liebknecht-Straße 8, 04107 Leipzig. Geöffnet Montag bis Sonntag 10.30-22 Uhr.

Kulturkiosk Süd: Hot Dogs und Shots

Der Späti Kulturkiosk Süd ist ein neuer Anlaufpunkt für alle, die sich am Abend am Südplatz treffen oder sich mit Freunden auf einen Hot Dog (auch als vegane Variante) verabreden. Neben den üblichen Späti-Angeboten gibt es Longdrinks und Shots von der Berliner Luft bis zum Pfeffi.

Es gibt einen neuen Späti in Leipzig: den Kulturkiosk Süd in der Karl-Liebknecht-Straße 59. © Quelle: Andre Kempner

Adresse: Kulturkiosk Süd, Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig. Geöffnet Montag bis Sonnabend 14-24 Uhr, Sonntag 14-22 Uhr.

Sunny & Pete: Erfrischendes in der City

Ihr sucht im Sommer ein bisschen Abkühlung mitten in der Innenstadt? Das „Sunny & Pete“ verwöhnt euch täglich mit Smoothies, Säften, Wraps und Bowls. Wer an einem Kickertisch schon immer mal einen Frozen Yoghurt genießen wollte, der sollte das Lokal in einem der ältesten Barockhäusern der Stadt ansteuern.

Adresse: Sunny & Pete, Katharinenstraße 21/23, 04109 Leipzig. Öffnungszeiten: Montag 8-20 Uhr, Dienstag bis Sonnabend 10-20 Uhr, Sonntag 13-18 Uhr.

Sushi and more: Von Algensalat bis Wraps

In den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig gibt es im Erdgeschoss eine neue Adresse für Freunde der japanischen Küche. In der modernen Ladeneinrichtung, die extra angefertigt wurde und gemütliche Plätze bereithält, präsentieren sich asiatische Spezialitäten wie Maki, Nigiri und Teriyaki-Spieße in verschiedenen Kreationen. Im „Sushi and more“ werden täglich auch Algensalat, Sommerrollen und Wraps serviert.

Der Laden "Sushi and more" vewöhnt seit Kurzem die Gäste in den Promenaden Hauptbahnhof. © Quelle: PR

Adresse: Sushi and more, Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig. Geöffnet Montag bis Freitag 9.30-22 Uhr, Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen 10-22 Uhr.

Sie eröffnen auch einen Laden, ein Restaurant oder eine andere Lokalität? Oder Sie haben von einer Eröffnung mitbekommen? Dann melden Sie sich per E-Mail an feedback@lvz.de .

