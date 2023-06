Neu in Leipzig: TV-Club ist zurück – Neue Restaurants öffnen ihre Türen

Leipzig. Die Messestadt wächst weiter: Vielerorts öffnen neue Läden ihre Türen, laden Restaurants zum Verweilen und Clubs zum Feiern ein. Die Übersicht „Neu in Leipzig“ stellt Neueröffnungen vor.

TV-Club: Feiern mit Kultgetränk im Leipziger Studentenclub

Reopening in Leipzig: Kultgetränk Brause mit Wodka (BraWo) ist zurück. © Quelle: TV-Club Leipzig

Er ist der älteste studentische Club der Messestadt: Der TV-Club, der 1970 von Studierenden der Tierproduktion und Veterinärmedizin ins Leben gerufen wurde, öffnet nach mehr als drei Jahren wieder seine Türen am alten Standort in Leipzig-Eutritzsch. Das Aufwärmen beginnt am Donnerstag um 20 Uhr auf dem Freisitz – mit kühlem Bier, Grillwurst und Steak sowie veganer Bulette. „Bis 22 Uhr ist der Eintritt frei und dann können die zwei Dance-Floors gestürmt werden“, freut sich Dominik Stohl vom Verein „Gesellschaft zur Wahrung und Förderung studentischer Traditionen zu Leipzig“. Ausgeschenkt wird das Kultgetränk „Rote Fassbrause mit Wodka“, kurz BraWo genannt. Das sei und bleibe der Renner in dem Laden, so Stohl.

Die alte Location in Eutritzsch ist für weitere Partys bereit:

Adresse: Theresienstraße 2, 04105 Leipzig.

Münz Wurf ist Bar und Café

In der „Münze“, wie die Münzgasse im Zentrum-Süd auch genannt wird, gibt es mit dem „Münz Wurf“ einen neuen Laden für Kaffee und Kuchen, der auch eine Bar mit erfrischenden, auch alkoholfreien Getränken ist. Darüber hinaus gibt es jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr einen Quizabend mit Miss Phylis. Los geht das Rätseln am 28. Juni.

„Tagsüber sind wir ein Café mit Freisitz im Hof und vorm Lokal. Am Abend laden wir in unsere Bar ein“, sagt Kollektiv-Vertreterin Elena Mazina, die in Leipzig-Connewitz das „Café emi“ bewirtschaftet. Der Gastraum ist ein gemütliches Wohnzimmer, in dem schon bald unter der Woche Mittagstisch angeboten wird und auch Veranstaltungen stattfinden. Schon jetzt gehen die Gäste sonntags gemeinsam auf Täterjagd, wenn der „Tatort“ ab 20.15 Uhr über die Mattscheibe flimmert.

Adresse: Münz Wurf, Münzgasse 28, 04107 Leipzig. Geöffnet Freitag bis Sonntag von 12 bis 24 Uhr.

Kelia: Bowls, Coffee und Desserts

Wer gesundes Essen mit frischen Zutaten liebt, kommt an bunten Bowls mit verschiedenen Komponenten nicht vorbei. Leipzig hat seit Anfang Juni einen neuen Bowl-Laden in der Jahnallee. Beim großen Opening hat das Café Kelia die Gäste mit selbst kreierten Bowls, Kaffeespezialitäten und Gebäck verwöhnt.

Im Video ist zu sehen, wie die Eigenkreationen hergestellt werden:

Adresse: Kelia, Jahnallee 4, 04109 Leipzig. Geöffnet von 11.30 bis 19.30 Uhr.

Vegan essen bei Vincent

Die Geschichte von „Vincent Vegan“ als erstes rein pflanzliches Foodtruck-Unternehmen begann vor neun Jahren in Hamburg. Die veganen Food-Restaurants gibt es mittlerweile auch in Berlin und seit Kurzem in den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig. Neben den klassischen Burger-Menüs zaubert „Vegan Vincent“ auch Burger im Lollo-Salat und Vish & Chips.

Adresse: Vincent Vegan, Hauptbahnhof Promenaden/Erdgeschoss, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig.

WaffelWerk mit süßen, salzigen und herzhaften Variationen

Wer von Waffeln nicht genug bekommen kann, ist im neu eröffneten „WaffelWerk“ in einem der ältesten Barockhäuser der Stadt genau richtig. Auf der Speisekarte finden sich neben belgischen Waffeln am Stil, auch Bubble-, Protein- und vegane Waffeln. Jede hat einen speziellen Teig, der in Deutschland hergestellt wird, wie die Betreiberin berichtet. Aber auch Nicht-Waffel-Fans kämen im Laden auf ihre Kosten – mit Donuts, Eis und Cocktails.

Adresse: WaffelWerk, Brühl 1, 04109 Leipzig. Geöffnet Montag bis Sonnabend 10 bis 20 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr.

