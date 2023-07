Mehrere Todesfälle

„Blue Punisher“: Droge ist auch in Leipzig in Umlauf

In Brandenburg ist eine 15-Jährige nach dem Konsum einer sogenannten „Blue Punisher“-Tablette gestorben, in Mecklenburg-Vorpommern ein 13 Jahre altes Mädchen. Die Droge ist auch in Leipzig im Umlauf, meint eine Sozialarbeiterin der Drug Scouts.