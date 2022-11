﻿Energiepreise: Das müssen Leipziger jetzt bei den Abschlägen beachten

Abschläge per Bankeinzug oder Überweisung – je nach Art der Zahlung müssen Kundinnen und Kunden der Versorgungsunternehmen nun reagieren oder können dies den Firmen überlassen. Die LVZ erklärt, was dabei zu beachten ist.

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche: Beim Kochen und bei der Wärmeversorgung mit Gas wird es für die Leipziger in den kommenden Monaten teuer.

Leipzig. Strom, Gas, Fernwärme: Mit den höheren Preisen sowie Bremsen der Bundesregierung ändert sich jetzt auch für Verbraucher in Leipzig bei den monatlichen Abschlagszahlungen einiges. In den vergangenen Tagen erhielt die Redaktion dazu viele Leser-Anfragen. Hier haben wir die Antworten der Stadtwerke und des Regionalversorgers Mitgas zusammengefasst.

1 – Muss ich für den Dezember Geld überweisen?

Der Bundesrat hat den Weg für Soforthilfen an Gas-Kunden freigemacht. „Bei Kunden mit Sepa-Lastschriftmandat werden wir die Dezemberabschläge nicht abbuchen“, erläutert Mitgas. Selbst aktiv werden müssten nur Haushalte, die ihre Abschläge per Dauerauftrag oder Überweisung bezahlen – und diese Zahlung einmalig für Dezember aussetzen. Wer das nicht tut, verliere aber kein Geld. „Dann schreiben wir den Betrag mit der nächsten Jahresrechnung gut“, so Mitgas.

Die Leipziger Stadtwerke verfahren genauso. „Im Dezember müssen unsere Kundinnen und Kunden keinen Abschlag für Gas und Wärme zahlen“, erklärt Sprecher Frank Viereckl. Selbstzahler könnten die Überweisung für diesen Monat aussetzen oder vorab ein Sepa-Lastschriftmandat erteilen. Bei einer Einzugsermächtigung werde für Dezember nichts abgebucht.

2 – Was ist mit den 20 Prozent bei Wärmekunden?

Mehr als ein Drittel der Leipziger Haushalte nutzt Fernwärme. Hier gilt, dass die Entlastung im Dezember sogar etwas höher ausfällt als nur einen Monatsabschlag: Der Bund finanziert an die Versorger den Betrag des Septemberabschlags plus weitere 20 Prozent des Septemberabschlags. „Kunden erhalten diese zusätzlichen 20 Prozent Entlastung, weil unterstellt wird, dass die Preissteigerung auf dem Wärmemarkt zwischen September und Dezember 2022 durchschnittlich 20 Prozent beträgt“, informiert die Verbraucherzentrale.

In Leipzig entsteht dadurch ein kleines Extra-Guthaben für die Haushalte. Denn die Stadtwerke heben ihre Fernwärmepreise erst zum 1. Januar an. Wärme-Kunden mit einem Direkt-Vertrag müssen folglich keinen Dezember-Abschlag an die Stadtwerke bezahlen – und bekommen später noch 20 Prozent vom September-Abschlag in der nächsten Jahresrechnung gutgeschrieben.

3 – Wann geben Vermieter Vergünstigungen weiter?

Die meisten Mieterinnen und Mieter haben keinen eigenen Vertrag mit einem Gasversorger oder Wärmelieferanten. Sie zahlen ihre Abschläge an den Hauseigentümer, der ihnen die Dezember-Hilfe des Bundes in aller Regel erst mit der nächsten Heizkostenabrechnung im Jahr 2023 gutschreibt.

Trotzdem will nicht nur Leipzigs größtes Wohnungsunternehmen LWB alle Haushalte zeitnah per Brief informieren, welche neuen Wärmeabschläge für sie individuell ab 1. Januar 2023 gelten, kündigt die Geschäftsleitung an. Dabei sollen möglichst alle Änderungen berücksichtigt werden – also die Dezember-Hilfe des Bundes, die höheren Stadtwerke-Preise ab Januar und die wahrscheinlich ab Februar geltende Preisbremse des Bundes für Gas und Fernwärme.

4 – Kann ich die Abschlagshöhen selbst bestimmen?

Mehrere Leser wunderten sich, weshalb die Stadtwerke ihnen noch im September oder Oktober im Zuge der Strom-Jahresabrechnung die Abschlagshöhe für die nächsten zwölf Monate gesenkt hatten. Schon damals müsse doch klar gewesen sein, dass die Preise ab 1. Januar 2023 deutlich steigen. „Die Abschläge richten sich immer nach der aktuellen Preisstellung und dem prognostizierten Verbrauch“, antwortet das kommunale Unternehmen. Über das Kundenportal im Internet könnten die Verbraucher ihre Abschlagshöhe aber zweimal im Jahr in gewissem Umfang selbst anpassen – nach oben oder unten. Bei weiteren Änderungen helfe der Kundenservice in der Katharinenstraße 17.

Den rechtlichen Rahmen für die weiteren Preisbremsen bei Strom, Gas und Fernwärme werde der Bund wahrscheinlich erst Anfang Dezember fertigstellen. Die Stadtwerke hätten noch nicht entschieden, ob sie im neuen Jahr „proaktiv“ auch monatliche Abschläge von Kunden erhöhen – also nicht erst mit der nächsten Jahresabrechnung. In jedem Fall erhielten alle Betroffenen dann rechtzeitig vorab noch eine gesonderte Information.

