Neue Leihstationen für Lastenräder im Leipziger Osten

Leipzig. Das aktuell noch befristete Lastenradverleih-System wird ab Februar durch zwei neue Stationen ergänzt. Wie die Stadt am Montag mitteilte, kommen in der Oststraße auf Höhe der Hausnummer 4 sowie am Weißeplatz in Höhe der Weißestraße 12 zwei neue Anlaufstellen hinzu. Die Zahl der Verleihstationen steigt damit auf sieben. In Leipzig können aktuell 15 Lastenräder ausgeliehen werden, einen Überblick über die weiteren Standorte gibt es auf Website der Stadt Leipzig.

Testphase abgeschlossen, Regelbetrieb möglich

Die Lastenräder sind im Rahmen einer fünfmonatigen Testphase nach Leipzig gekommen, diese wurde im Dezember vergangenen Jahres abgeschlossen. Über einen Regelbetrieb hat die Stadt noch nicht entschieden, allerdings gibt es eine Vereinbarung mit der Firma Nextbike, die Lastenräder weiterhin zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt wurden die Fahrräder während der Testphase 3000 Mal ausgeliehen und mehr als 6800 Stunden genutzt. Die wissenschaftliche Auswertung des Pilotprojekts soll im Frühjahr vorgelegt werden. Dafür sind auch die Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer sowie potenzieller Interessenten gefragt. Sie können an einer Online-Befragung teilnehmen.