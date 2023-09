﻿Neue Ballsporthalle: Leipzig prüft Verkehrsbelastung am Stadion

Leipzig. Die Stadt Leipzig führt jetzt genauere Untersuchungen zur Verkehrssituation rings um die Red-Bull-Arena durch. Anlass dafür seien auch Vorschläge, im Bereich des früheren Schwimmstadions eine Ballsporthalle mit 3500 bis 5000 Zuschauer-Plätzen zu errichten, sagte Baubürgerbürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) gegenüber der LVZ.

Voraussetzung für eine solche Ballsporthalle wäre, dass vor Ort auch die rechtlich vorgeschriebenen Auto-Parkplätze entstehen können, erklärte Dienberg. Zwar enthalte der Entwurf zum Masterplan für das Stadionumfeld ein Parkhaus (1300 Stellplätze), das gleich in der Nähe neben der Veranstaltungshalle Quarterback-Arena gebaut werden soll. Doch dieses Parkhaus sei bisher ausschließlich als Ersatz für Auto-Stellflächen gedacht, die im Nahbereich des Stadions wegfallen sollen – vor allem am Cottaweg.

Standort nördlich des Stadions ebenfalls denkbar

„Wir prüfen jetzt den Verkehrsaspekt und ob das Parkhaus noch zusätzlichen Verkehr aufnehmen könnte“, sagte Dienberg. Das Thema habe soeben auch im Baufachausschuss eine wichtige Rolle gespielt. Es gebe gute Argumente für verschiedene Positionen zur Gestaltung des Stadionumfeldes. Letztlich entscheide der Stadtrat, ob am früheren Schwimmstadion (wie bisher favorisiert) eine neue Grundschule samt Turnhalle und Sportmuseum entsteht oder eine größere Ballsporthalle vor allem für den Handball, erläuterte der Bürgermeister. „Oder beides“, sagte er. Denkbar sei ebenfalls, die Ballsporthalle nördlich des Stadions einzuordnen.

Laut bisherigem Masterplan-Entwurf soll sich an den Stadionvorplatz das Sportmuseum (in und neben der früheren Tribüne des Schwimmstadions) anschließen, außerdem eine Sporthalle (ebenfalls mit begrüntem Dach), die mit einer dreizügigen Grundschule (das mehrstöckige weiße Gebäude) verbunden wird. Auf dem heutigen Parkplatz vor der Quarterback-Arena ist ein Parkhaus vorgesehen (der weiße Quader oben rechts). © Quelle: Büro Rehwaldt / Stadt Leipzig

Im Stadtrat sind die Ansichten weit verteilt. Linke und CDU äußerten jüngst, bei rückläufigen Geburtenzahlen werde die Grundschule vielleicht nicht mehr benötigt. Ebenso wie die SPD wollten sie innerhalb des Waldstraßenviertels Alternativen für die Schule prüfen lassen, während die Grünen da keinerlei Spielraum sahen. Die Grünen lehnten zudem das Parkhaus ab.

AfD sieht Viertel schon an der Belastungsgrenze

Die Stadtverwaltung sei noch eine konkrete Begründung schuldig, warum es im unmittelbaren Stadionumfeld Bedarf für eine Ballsporthalle gibt, meinte Udo Bütow von der AfD-Fraktion. „Aus unserer Sicht ist zu bedenken, dass mit dem schon vorhandenen Angebot an Veranstaltungsstätten der ganze Bereich – vor allem das benachbarte Wohngebiet – an die Grenzen gekommen ist.“

Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) lässt die Verkehrssituation an der Red-Bull-Arena genauer untersuchen. © Quelle: Andre Kempner

Eine weitere Halle mit Tausenden Plätzen bringe zusätzliche Veranstaltungen, zusätzlichen Verkehr, zusätzliche Emissionen und Verschmutzungen in das Viertel. „Anwohner, Gewerbetreibende und Freiberufler haben bereits jetzt bei den regelmäßigen Großveranstaltungen Probleme, mit ihren Besuchern, Kunden oder den Patienten Termine zu vereinbaren.“ Bütow forderte die Verwaltung auf, auch Optionen für eine solche Halle im Stadtrandgebiet zu untersuchen. Dort gebe es mehr Platz und Parkplätze, eventuell gute Anfahrtswege per Autobahn und S-Bahn sowie eine gewisse Schall-Unempfindlichkeit. „Auch könnte das zur Stärkung der dortigen Strukturen führen.“

FDP begrüßt Parkhaus: Entlastung für Jahnallee

Sven Morlok (FDP) betonte, es sei gut, dass der Stadtrat erst 2024 über den Masterplan zum Stadionumfeld entscheiden soll. „Damit bleibt genug Zeit, alle Varianten in Ruhe zu diskutieren.“ Natürlich müsse die Stadt dafür sorgen, dass Leipzigs Kinder wohnortnah beschult werden. Andererseits gebe es bisher keine Ersatzhalle für den Handball, wenn zum Beispiel eines Tages die Quarterback-Arena umfassend saniert werden muss. „Vielleicht lässt sich auch beides miteinander verbinden. Am besten lässt sich das beurteilen, wenn die Prüfergebnisse vorliegen.“

Indes sprach sich der Liberale klar für das Parkhaus aus. Einerseits sei die Stadt verpflichtet, Stellplätze für Veranstaltungen wie die Kleinmesse am Cottaweg nachzuweisen. Sonst seien solche Veranstaltungen in Zukunft unmöglich, warnte Morlok. Andererseits würde das Parkhaus seine Zu- und Abfahrt von Norden her erhalten. „Das bedeutet, die Jahnallee wird entlastet und bekommt mehr Kapazitäten für ein ausreichendes Straßenbahnangebot vor und nach allen Veranstaltungen.“

