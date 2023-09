Neue Baustellen in Leipzig: Auf der Prager Straße wird’s eng, Stötteritzer Landstraße gesperrt

Stötteritzer Landstraße: In Höhe der Hausnummer 23 starten am Montag Arbeiten an einem Abwasserstrang. Dafür wird der Verkehr bis zum 15. September umgeleitet. Er fließt dann in beiden Richtungen über Händel-, Holzhausener Straße, Ostende, Liprandisdorfer Straße, Naunhofer Landstraße, Mittelstraße (Großpösna), Zur Höhe (Großpösna) und Seifertshainer Straße. Am Knoten Mittel-/Kirchstraße/Zur Höhe wird eine temporäre Ampel aufgestellt.